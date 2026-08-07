원주시, 첨단의료복합단지 지정 준비 본격화…'AI 데이터 기반 메디테크 혁신허브' 구상

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 7일 의료기술 집적거점 육성 구상을 밝혔다
- 첨단의료복합단지법 개정안 통과땐 지정 신청 토대가 마련된다
- 의료데이터·임상·산업기반 결합해 메디테크 허브를 추진한다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 의료기기산업 집적 기반과 의료데이터, 임상 역량을 결합해 원주 전역을 국가 메디테크(MedTech) 핵심거점으로 육성한다는 구상이다.
7일 원주시에 따르면 '첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법' 개정안은 지난달 29일 국회 법제사법위원회에서 수정 가결돼 본회의 심의를 앞두고 있다.
개정안은 보건복지부 장관이 지정계획을 수립하고 광역지방자치단체장의 신청을 받아 이미 의료산업 분야가 특화된 지역을 '지역첨단의료복합단지'로 지정·고시할 수 있도록 하는 내용을 골자로 한다.
법안이 국회 본회의를 통과해 시행될 경우 원주시는 강원특별자치도와 함께 지역첨단의료복합단지 지정 신청을 추진할 수 있는 제도적 토대를 확보하게 된다.
원주는 1998년 의료기기창업보육센터 개소 이후 약 30년간 기업 집적과 산업 기반을 축적하며 국내 대표 의료기기산업 클러스터로 성장해 왔다.
원주의료기기산업진흥원을 중심으로 창업보육과 연구개발, 시제품 제작, 시험·평가, 국내외 인증, 마케팅과 수출을 아우르는 기업 성장 지원체계도 갖췄다.
특히 국민건강보험공단과 건강보험심사평가원이 보유한 보건의료 데이터·보험·평가 전문성, 원주세브란스기독병원 등 상급병원의 임상 및 연구 역량, 지역 대학의 의료공학·AI 인재양성 기반은 원주 의료산업 생태계의 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.
시는 이 같은 인프라를 토대로 AI와 의료데이터, 임상 및 공공 인프라를 결합한 'AI 데이터 기반 국가 메디테크 혁신허브'를 원주형 지역첨단의료복합단지 모델로 구체화할 계획이다.
공간별 역할도 분담한다. 서원주역세권은 의료AI 앵커거점, 기업도시는 제조 AX와 양산·스케일업 거점으로 육성한다. 신평농공단지에는 핵심 연구시설을 집적하고 태봉산업단지는 기업 유치와 투자·수출을 이끄는 성장거점으로 조성할 방침이다.
혁신도시 내 보건의료 공공기관과 병원·대학, 지역사회의 생활실증 기반을 연구개발과 산업화 전 과정에 연계해 도시 전역을 연구와 기업, 시장을 연결하는 메디테크 산업 플랫폼으로 만들겠다는 전략이다.
원주시는 지난 3월 산·학·연·병·관 및 지역사회 등 19개 기관·단체가 참여한 공동 비전선언을 통해 첨단의료복합단지 지정 민관 협력 추진체계를 가동했다.
시는 지난해 수립한 '원주첨단의료복합단지 조성계획'을 바탕으로 지역 특화 실행모델을 고도화하는 한편, 강원특별자치도 및 관계기관과 협력해 보건복지부 지정계획 수립 즉시 신청 절차에 나설 예정이다.
구자열 원주시장은 "원주는 장기간 축적한 의료기기산업 클러스터와 기업지원체계, 공공기관의 의료데이터·보험 전문성, 병원의 임상역량을 도시 안에서 연결할 수 있는 독보적인 경쟁력을 갖췄다"고 말했다.
이어 "이 강점을 국가가 필요로 하는 의료기술 산업화 모델로 완성해 지역첨단의료복합단지 원주 지정을 이끌어내고, 대한민국 의료기술 혁신과 세계시장 진출을 선도하는 국가 핵심거점으로 도약시키겠다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com