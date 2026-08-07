에어로케이항공, 청주-중국 청두 노선 운항허가 취득...중국 노선 다변화

AI 핵심 요약beta
- 에어로케이항공이 7일 청주-청두 정기편 허가를 받았다.
- 청주~청두 노선은 주 3회 운항하며 11월 1일 취항을 준비했다.
- 회사는 청주공항 거점으로 중국 노선 확대에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=에어로케이항공이 국토교통부로부터 청주(CJJ)-청두(TFU) 노선 정기편 운항허가를 취득했다고 7일 밝혔다. 이번 허가로 청주~청두 구간을 주 3회 운항할 수 있게 됐다. 회사는 오는 11월 1일 운항개시를 목표로 취항 준비에 본격 돌입한다.
에어로케이 관계자는 "이번 청주-청두 노선허가 취득은 청주국제공항을 거점으로 한 중국 노선 다변화 전략의 결실"이라며 "11월 취항을 목표로 차질 없이 준비해 청주국제공항 이용객들에게 새로운 여행 선택지를 제공하겠다"고 말했다.
청두는 중국 쓰촨성의 성도이자 중국 서남부의 정치·경제·문화 중심지로 꼽힌다. 판다기지 등 관광 인프라를 갖춘 동시에 첨단산업 중심지로 부상해 향후 관광 및 비즈니스 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 기대된다는 게 회사 측 설명이다.
한편 에어로케이항공은 그동안 산둥성의 칭다오 노선 및 구이양, 황산, 스자좡, 이창, 란저우 등의 부정기편을 운항해왔다. 오는 9월 2일에는 청주-다퉁(산시성) 부정기 노선에 신규 취항한다. 앞서 지난 4월에는 베이징, 상하이, 청두, 항저우 노선 운수권도 확보한 바 있다. 회사는 이번 청두 노선 운항허가 취득을 시작으로 중국 노선을 정기편 중심으로 순차 확대해 나가고 청주국제공항 거점 항공사로서 노선 다변화에 힘쓸 계획이다.
heoneykim@newspim.com