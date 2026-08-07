노랑풍선, '리뷰로 만나는 여행' 기획전 진행

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 7일 고객 리뷰 기반 여행 기획전을 시작했다.
- 고객 평점과 AI 리뷰 요약으로 인기 상품을 큐레이션했다.
- 베스트 여행지 소개와 후기 이벤트도 함께 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 고객 리뷰를 바탕으로 인기 여행상품을 선별해 소개하는 '리뷰로 만나는 여행' 기획전을 진행한다고 7일 밝혔다.
이번 기획전은 고객 평점과 리뷰 데이터를 기반으로 만족도가 높은 상품을 큐레이션하고, 상품별 인공지능(AI) 리뷰 분석 요약을 제공하는 것이 특징이다. 고객들은 실제 이용객들의 만족 포인트를 쉽게 확인할 수 있으며 기획전 전용 할인 혜택도 받을 수 있다.
기획전은 '연간 리뷰 BEST 여행지'와 '지금 주목할 테마별 BEST 여행지' 두 가지 카테고리로 운영된다. 연간 리뷰 BEST 여행지에서는 최근 1년간 고객 만족도와 리뷰 수가 가장 많았던 상품을 소개하고, 테마별 BEST 여행지에서는 가족여행, 휴양, 시즌여행 등 여행 목적과 최근 트렌드를 반영한 다양한 상품을 추천한다.
대표 상품으로는 실제 여행객 평점 4.7점(5점 만점), 총 422개 리뷰를 기록한 '이탈리아 일주 9일'이 소개된다. 해당 상품은 로마, 베니스, 피렌체, 친퀘테레, 피사 등 이탈리아 주요 도시를 7박 9일 일정으로 둘러보며, 티웨이항공 로마 직항과 전 일정 4성급 호텔 숙박을 제공한다.
바티칸 박물관, 친퀘테레, 피사의 사탑 등 대표 관광지를 포함하고 라자냐, 티본스테이크, 티라미수, 젤라또 등 현지 특식 10종을 즐길 수 있다. 이용 고객들은 "가이드의 전문적인 해설 덕분에 역사와 문화를 이해할 수 있었다", "패키지 여행이지만 자유시간이 적절해 만족스러웠다" 등의 후기를 남겼다.
또 다른 대표 상품인 '세부 5일'은 실제 여행객 평점 4.2점(5점 만점), 총 233개 리뷰를 기록했다. 진에어 직항을 이용해 3박 5일 일정으로 세부를 여행하는 상품으로, 전 일정 솔레아 리조트 숙박과 함께 아일랜드 호핑투어, 스톤 마사지, 스킨스쿠버 강습, 막탄 시내관광 등 휴양과 체험 콘텐츠를 제공한다. 전 일정 식사 제공과 객실당 망고 2kg 증정 등의 특전도 포함했다.
한편 노랑풍선은 여행 후기를 작성하는 고객을 위한 '여행의 순간, 다시 한번 RE:VIEW' 이벤트도 함께 진행한다. 이벤트 기간 동안 여행 후기를 등록한 고객 중 매월 베스트 리뷰 20건을 선정해 포인트를 제공한다. 최우수 리뷰 5명에게는 3만포인트, 우수 리뷰 15명에게는 1만포인트를 지급하며, 선정 결과는 매월 15일 발표된다.
nylee54@newspim.com