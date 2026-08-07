바이오솔루션, 호남권생물자원관과 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 바이오솔루션이 6일 국립호남권생물자원관과 섬·연안 생물자원 활용 바이오제품 개발 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 섬·연안 특화 야생생물로 천연 생물자원 효능 연구와 신규 바이오 원료 발굴·사업화를 추진한다
- 해조류·해양미생물 유래 소재의 항산화·피부재생·탈모관리 효능을 평가해 화장품 원료와 재생 소재로 개발한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오솔루션이 국립호남권생물자원관과 손을 잡고 섬·연안 생물자원을 활용한 바이오 제품 개발에 나선다.
7일 바이오솔루션은 기후에너지환경부 산하 국립호남권생물자원관과 지난 6일 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 양 기관은 섬·연안 특화 야생생물을 활용한 천연 생물자원 효능 연구 및 신규 바이오 원료 개발을 위해 협력하기로 했다.
회사에 따르면 이번 협약은 재생 및 안티에이징 시장 확대에 대응해 해양 생물자원을 확보하고 신규 바이오 원료의 사업화를 추진하기 위해 마련됐다. 양 기관은 섬·연안 생물자원 확보 및 활용 기술의 산업화, 생물자원 유용성 정보 교환 및 공동 연구사업 발굴, 기능성 소재 및 기술정보 교류, 제품 제작 및 공동 특허 등 다각적인 협력 체계를 구축한다.
국립호남권생물자원관은 해조류와 해양 미생물에서 유래한 Marine PDRN, 기능성 펩타이드, 효소, 다당류 등 신규 소재를 대상으로 항산화·항염, 피부 재생, 피부 장벽 개선 및 상처 회복 등의 효능을 평가할 예정이다. 탈모·두피 관리와 항노화 분야에 적용할 수 있는 소재도 함께 발굴해 화장품 원료와 재생 소재로의 개발 가능성을 검토한다.
박진영 국립호남권생물자원관장은 "섬·연안 야생생물의 활용성을 높일 수 있는 소재를 더 많이 발굴하고 특화된 생물자원을 기반으로 실질적인 산업 성과로 이어질 수 있도록 기술 개발에 박차를 가하겠다"고 말했다.
이정선 바이오솔루션 대표는 "국립호남권생물자원관의 생물자원 발굴·분리·정제 역량과 바이오솔루션의 세포·조직 기반 연구개발 및 제품화 역량을 연결하는 출발점"이라며 "시장성이 높은 해양·섬 유래 소재를 공동으로 발굴하고 검증해 실질적인 사업 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com