쿠팡, 상품 비교·리뷰 요약까지 AI로

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 7일 쇼핑 전 과정에 AI 기능을 적용했다
- 상품 하이라이트·AI 인포그래픽·리뷰 요약을 도입했다
- AI 상품 비교 등으로 맞춤형 상품 추천을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가전 로켓배송 상품에 적용 완료
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이 상품 탐색부터 비교, 구매 결정에 이르는 쇼핑 과정 전반에 인공지능(AI) 기능을 적용했다고 7일 밝혔다. 고객이 챗봇에 따로 질문하지 않아도 AI가 상품 정보를 먼저 분석해 요약하거나 시각화해 보여주는 방식이다.
쿠팡은 최근 주요 카테고리에 '상품 한눈에 보기' 기능을 적용했다. 상품 설명의 핵심을 요약하는 데 그치지 않고 고객이 알고 싶어할 만한 상품 특징을 예상해 설명한다. 비슷한 가격대의 가전제품이라도 고객의 생활 환경이나 라이프스타일에 따라 어떤 장점이 중요한지 강조해 보여준다.
상품설명 페이지에서 상품명 바로 아래에 해당 상품의 특장점을 요약해 노출하는 '상품 하이라이트' 기능도 선보였다. 고객이 상품설명 페이지를 살펴보기 전에 필요한 정보를 확인할 수 있도록 한 기능이다.
냉장고, 에어컨, 침대, 커튼처럼 비교할 지점이 많은 상품을 위한 'AI 인포그래픽' 기능은 주요 가전 카테고리의 로켓배송 상품에 적용이 완료됐다. 복잡한 상품 스펙을 AI가 인포그래픽으로 자동 변환해 핵심 성능을 한눈에 보여준다. 세탁기라면 용량에 따라 티셔츠를 몇 장까지 세탁할 수 있는지, 적합한 가구 구성원 수는 몇 명인지를 표시하는 식이다.
AI가 고객 리뷰를 요약해주는 기능도 적용돼 있다. 여러 고객의 리뷰에서 가장 많이 언급된 긍정·부정 포인트를 정리해, 리뷰를 일일이 확인하지 않아도 평가를 파악할 수 있게 했다.
올해 초 가전·디지털 카테고리에 적용된 'AI 상품 비교' 기능도 운영 중이다. 고객이 챗봇에 직접 질문해야 비교 결과를 보여주는 일부 서비스와 달리, 쿠팡은 고객이 상품설명 페이지를 탐색하는 과정에서 AI가 탐색 기록과 상품 정보를 바탕으로 관련성이 높은 상품과의 비교 정보를 제시한다.
고객이 특정 제조사의 16인치 노트북을 보고 있다면 같은 모델의 17인치 제품이나 저장장치 용량이 더 큰 제품을 함께 보여주는 식이다. AI는 '멀티태스킹에 적합', '가성비 높음'처럼 상품의 주요 특성과 차이점을 분석해 제공한다.
쿠팡은 앞으로 상품 상세 페이지 전반으로 AI 적용 범위를 넓히고 고객 친화적인 기술을 추가로 도입할 계획이다.
kji01@newspim.com