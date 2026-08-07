현대차·기아, 레드닷 어워드서 17개 수상…브랜드 디자인 경쟁력 입증

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아가 7일 레드닷 어워드서 17개 상을 받았다.
- 제네시스 청주와 UX 스튜디오 서울이 최우수상을 수상했다.
- 고객 중심 브랜드 경험과 공간 디자인 경쟁력을 입증했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차와 기아가 글로벌 디자인 시상식에서 최우수상 2개를 포함해 총 17개의 상을 수상하며 브랜드 경험과 공간 디자인 경쟁력을 입증했다.
현대차·기아는 '2026 레드닷 어워드: 브랜드 & 커뮤니케이션 디자인' 부문에서 최우수상 2개와 본상 15개를 받았다고 7일 밝혔다.
제네시스 청주는 청주의 지역 유산인 직지와 한지 등을 브랜드의 장인정신과 연결한 공간 디자인으로 리테일 디자인 분야 최우수상과 공간 커뮤니케이션 분야 본상을 동시에 수상했다.
현대차의 'UX 스튜디오 서울'도 디지털 솔루션 분야 최우수상을 비롯해 인테리어 디자인과 전시 디자인 분야 본상을 받아 총 3개 부문에 이름을 올렸다. UX 스튜디오 서울은 고객이 직접 UX 개발 과정에 참여하고 피드백을 제공할 수 있는 개방형 연구 플랫폼이다.
현대차는 이 밖에도 CES 2026, 호프 온 휠스, IAA 모빌리티 2025, 현대 헤리티지 스텔라·쏘나타 리트레이스 매거진 등으로 총 9개의 본상을 받았다.
기아는 '더 기아 EV4 with 무신사', 창립 80주년 기념 전시 '움직임의 유산', 밀라노 디자인 위크 관련 프로젝트 등을 통해 총 5개의 본상을 수상했다.
현대차·기아 관계자는 "고객 중심의 브랜드 경험과 공간 디자인 경쟁력을 세계적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "우수한 디자인과 마케팅 역량으로 긍정적인 브랜드 이미지를 구축해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com