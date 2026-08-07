29CM, 홈·라이프스타일 기획전 '이구홈위크' …최대 90% 할인

AI 핵심 요약beta
- 29CM가 10일부터 20일까지 이구홈위크를 열었다.
- 826개 브랜드가 7만여 상품을 최대 90% 할인했다.
- 이구홈 갤러리와 서울 29곳 전시도 함께 선보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 무신사가 운영하는 29CM가 연 2회 개최하는 최대 규모의 홈·라이프스타일 기획전 '이구홈위크(29CM HOME WEEK)'를 이달 10일부터 20일까지 11일간 진행한다.
이번 행사에는 홈·라이프스타일 브랜드 826개가 참여해 7만778개 상품을 최대 90% 이상 할인된 가격에 선보인다. 참여 브랜드로는 ▲스위스 모듈 가구 브랜드 유에스엠(USM) ▲이탈리아 조명 브랜드 아르떼미데 ▲독일 프리미엄 키친 브랜드 휘슬러 ▲일광전구 ▲프랭클린 등 프리미엄 리빙 브랜드부터 대중적인 홈 브랜드까지 폭넓게 구성했다.
패브릭 브랜드 키티버니포니와 영유아 브랜드 얼스디아카이브가 협업한 '오가닉 빕 세트'를 비롯해 창억떡과 홈웨어 브랜드 오끼뜨, 유튜브 하말넘많 채널이 기획한 '누워서 떡 입기' 홈웨어·떡 세트 등 이색적인 협업 상품도 선보인다. 또한 수요가 높아지고 있는 키즈와 반려동물 카테고리의 브랜드 셀렉션과 구매 혜택도 확대했다.
특히 이번 이구홈위크에서는 29CM 앱 내 커뮤니티형 서비스 '이구홈 갤러리'가 공개된다. 이구홈 갤러리에서는 이구홈에서 구매한 상품으로 꾸민 공간과 실제 사용 후기를 콘텐츠 형태로 공유할 수 있다.
기획전 동안 이구홈 갤러리에서는 자신만의 라이프스타일 개성을 가진 라이프 세터(Life-setter)와 무신사 임직원 등 약 300여 명의 공간 콘텐츠를 공개한다. 이구홈 갤러리는 사전 운영을 통해 고객 반응과 이용 경험을 점검한 뒤 올해 하반기 중 참여 대상이 전체 고객으로 확대될 예정이다.
또한 29CM는 11일간 신규 서비스를 온·오프라인에서 직접 경험할 수 있도록 '이구홈 갤러리 in 서울' 이벤트도 진행한다. 성수, 서촌·북촌, 신용산 등 서울 주요 지역에 위치한 공간 29곳에서 이구홈의 인기 브랜드 상품을 활용한 공간 스타일링 전시를 선보일 계획이다.
각 전시에서는 QR코드를 통해 이구홈 갤러리 콘텐츠를 확인할 수 있다. 콘텐츠를 감상하고 좋아요와 댓글을 남긴 고객에게는 29CM 적립금이 지급된다. 또한 이구홈 갤러리 내 다양한 미션을 완료한 고객 중 1명에게 추첨을 통해 최대 100만 원 상당의 적립금이 제공된다.
29CM 관계자는 "이번 행사로 6회째를 맞은 이구홈위크는 고객 인지도와 브랜드 참여가 꾸준히 확대되며 올해 2월 진행한 이구홈위크 거래액이 첫 행사 대비 3배 가까이 이상 증가하는 등 29CM의 대표 홈 행사로 자리 잡았다"며, "이번 이구홈위크에서는 연간 최대 규모의 브랜드 셀렉션과 단독 상품, 온·오프라인 콘텐츠를 폭넓게 마련한 만큼 고객들이 새로운 브랜드를 발견하고 각자의 공간 취향을 구체화하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.
flurry327@newspim.com