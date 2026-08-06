동해해경, 독도 해상서 부유물 감긴 어선 구조

AI 핵심 요약beta
- 동해해양경찰서가 6일 독도 인근에서 A호를 구조했다.
- 경비함정이 스크루에 감긴 부유물과 PVC호스를 제거했다.
- A호는 자력 항해를 재개했고 승선원 7명 모두 이상 없었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해해양경찰서는 6일 독도 인근 해상에서 스크루에 부유물이 감겨 운항이 불가능해진 어선 A호를 안전하게 구조했다.
동해해경은 이날 오전 9시 41분경 A호로부터 "스크루에 부유물이 감겨 운항이 불가하다"는 신고를 접수한 후 1500t급 경비함정을 사고 해역으로 급파했다. 이 과정에서 A호에게 구명조끼 착용을 요청하고 안전 상태를 지속적으로 확인했다.
경비함정은 오전 10시 32분경 A호 인근에 도착해 부유물과 PVC호스(로프 20m, PVC호스 40m)를 안전하게 제거했다.
이후 A호는 시운전 결과 자력으로 항해를 재개했으며 승선원 7명의 건강 상태도 이상이 없는 것으로 확인됐다.
한동수 동해해양경찰서장은 "최근 부유물에 의한 스크루 줄감김 사고가 잇따라 발생하고 있다"며 "운항 중 인근 부유물 등을 주의 깊게 살피고 안전수칙을 철저히 준수해 주시길 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com