김정관 장관 "영업이익 N% 성과급 반대…상법·자본시장법 개정 논의"

AI 핵심 요약beta
- 김정관 장관이 6일 영업이익 성과급 반대했다.
- 성과급은 이사회·주총 동의 거치도록 논의했다.
- 쿠팡 사태는 동맹 흔들 수준 아니라고 밝혔다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 '영업이익 N% 성과급' 지급에 반대 입장을 공개적으로 밝혔다.
김정관 장관은 6일 일부 대기업 노동조합의 '영업이익 N% 성과급' 요구와 관련해 "영업이익을 기준으로 성과급을 지급하는 인센티브 구조에 반대한다"며 이를 방지하기 위한 자본시장법 및 상법 개정을 관계부처와 논의하고 있다고 밝혔다.
김 장관은 이날 서울 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 "영업이익을 기준으로 성과급을 지급하는 인센티브 구조에 반대한다. 최소한 이사회나 주주총회의 동의를 얻어야 한다"며 이같이 밝혔다.
그는 "주주와 투자자의 이익에 반하는 성과급 배분은 월권이다"라며 "회사의 주인은 주주이고, 그에 준하는 것이 리스크를 지는 투자자다. 그런데 성과급 논쟁에서는 정작 주주와 투자자가 빠져 있다"고 말했다.
그러면서 거액의 성과급을 지급할 때는 주주총회 의결을 거치도록 자본시장법과 상법 개정을 관계 부처와 논의하고 있다고 밝혔다. 기업의 영업이익을 성과급보다 미래 경쟁력을 위한 재투자에 먼저 투입해야 한다는 취지다.
김 장관은 '쿠팡 사태'가 한미 동맹을 흔들지 않는다는 입장을 재확인하면서 미국 정치권 일각에서 쿠팡을 한미 간의 무역수지 적자 완화 수단으로 오해하고 있다고 설명했다.
그는 "예를 들면 미국의 정치인들과 만나면 쿠팡에 대해서 굉장히 과민 반응이 크다는 인상을 받는다"며 "반면 제가 만나는 상무부나 미국무역대표부(USTR) 등 통상 쪽 당국자들은 쿠팡 사건의 본질에 대해서 훨씬 더 이해하고 있다"고 소개했다.
또 "많은 미국 정치인이 쿠팡 덕분에 미국의 농산물, 수산물, 축산물들이 한국에 수입되고 있다고 생각하는 경우가 많다"며 "이에 대해 '한국 사람들 대부분은 쿠팡이 싼 인근의 중국산을 수입한다고 이해하지, 미국산을 (수입)한다고 생각하지 않는다'고 말하면 깜짝 놀란다"고 전했다.
김 장관은 "쿠팡 이슈의 본질은 한국 성인의 80% 가까운 정보가 유출되고 그것을 몇 달 동안 몰랐다는 점"이라며 "미국 정치인들에게 '미국 성인의 80% 정보가 외국에 유출됐는데 제대로 신고하거나 법적 절차를 밟지 않은 기업을 미국은 어떻게 대할 것 같냐'고 반문하면 대부분 수긍을 한다"고 말했다.
그러면서 "만약에 한국 정부가 쿠팡을 미국 기업이라는 이유로 차별하고 불이익을 줬다면 이렇게 빠른 속도로 성장할 수 있었겠느냐"며 "쿠팡 이슈가 한미 동맹이라는 기초나 기반을 흔들 만큼 한미 동맹이 옅은 수준은 아니다"라고 선을 그었다.
김 장관은 대형마트 새벽 배송 허용에 대해서는 긍정적인 입장을 밝혔다. 그는 "온라인 중심으로 바뀐 유통 시장 변화에 맞게 국내 유통업체들의 규제를 풀어야 한다"며 "다만 소상공인과 영세상인의 보호 문제도 함께 고려해 균형 있게 제도를 손질해야 한다"고 했다.
sheep@newspim.com