뉴욕증시 프리뷰, 미 주가선물 AI주 차익실현 속 혼조세...웨스턴디지털·샌디스크↓

AI 핵심 요약beta
- 뉴욕 증시 선물은 6일 AI 실적·호르무즈 협상·통화정책을 주시하며 혼조세를 보였다.
- 급등했던 AI 메모리·기술주 실적이 기대를 못 넘어서며 차익실현 매물이 출회돼 나스닥 선물이 약세를 나타냈다.
- 이란의 호르무즈 해협 재개방 협상과 미 고용지표를 둘러싼 불확실 속에 유가와 금리 전망을 주시하는 흐름이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
9월 미 연준 금리 향방도 촉각
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 6일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미 주가지수 선물은 호르무즈 해협 재개방 협상과 주요 기업들의 실적 발표, 미국 통화정책 전망을 주시하며 혼조세를 나타냈다.
사상 최고치 경신 랠리 이후 인공지능(AI) 관련 종목을 중심으로 차익실현 매물이 쏟아지면서 나스닥 선물은 상대적으로 약세를 보였다.
미 동부시간 오전 8시 30분(한국시간 오후 9시 30분) 기준 다우존스산업평균지수 선물은 0.2% 안팎 상승했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 선물은 강보합세를 나타냈다. 반면 나스닥100 선물은 약 0.8% 하락했다.
◆ AI 메모리주 차익실현…실적 좋아도 기대 못 넘었다
시장의 관심은 AI 관련 기술주 실적으로 쏠렸다. 데이터 저장장치 업체 ▲웨스턴디지털(WDC)은 AI 수요 확대를 근거로 시장 예상치를 웃도는 분기 매출 전망을 제시했지만 올해 들어 주가가 200% 넘게 급등한 부담에 개장 전 거래에서 15% 이상 급락했다. 메모리 업체 ▲샌디스크(SNDK)도 4분기 실적과 향후 전망이 기대에 미치지 못했다는 평가 속에 10% 안팎 하락했다.
루크 랭고 인베스터플레이스 최고기술분석가는 "투자자들은 단순한 성장 지속이 아니라 성장세 재가속을 기대했다"며 "실적이 매우 좋았지만 기대치를 뛰어넘지 못하면서 과열됐던 AI 메모리주 전반에 차익실현 매물이 확산됐다"고 분석했다.
메모리 반도체 기업 ▲마이크론(MU)도 개장 전 주가가 4% 넘게 하락했고 ▲AMD(AMD) ▲마벨테크놀로지(MRVL) ▲인텔(INTC)도 1% 이상 내렸다. ▲앱러빈(APP)은 분기 매출이 월가 예상치를 밑돌며 약 19% 급락했고, 데이터도그(DDOG)는 2분기 실적 발표 후 20% 넘게 밀렸다. ▲아틀라시안(TEAM) ▲세일즈포스(CRM) ▲어도비(ADBE) ▲지스케일러(ZS) 등 소프트웨어주도 동반 약세를 보였다.
반면 ▲메타(META) ▲아마존(AMZN) ▲애플(AAPL)은 소폭 상승했고, AI 조직 개편 발표로 전날 4% 하락했던 알파벳(GOOGL)은 이날도 소폭 내림세다. ▲스페이스X(SPCX)도 첫 보호예수(lock-up) 해제를 앞두고 1% 이상 상승했다.
시장은 이번 실적 시즌을 통해 AI 투자가 실제 수익으로 이어지고 있다는 점을 확인했지만, 단기간 급등했던 AI 관련 종목은 밸류에이션 부담으로 조정받는 모습이다.
◆ 호르무즈 협상 촉각…시장 "최종 합의가 중요"
한편 투자자들은 중동 정세도 예의주시하고 있다. 이란과 오만이 호르무즈 해협 재개방을 위한 합의에 가까워졌다는 소식이 전해지면서 국제유가는 배럴당 80달러 부근에서 제한적인 움직임을 보였다. 다만 시장에서는 최종 합의 내용과 향후 이란의 해협 통행료 부과 여부 등은 여전히 불확실한 변수로 보고 있다.
도이체방크의 짐 리드 전략가는 "시장은 이번 분쟁 과정에서 여러 차례 기대가 무산되는 경험을 했다"며 "이제는 합의 여부보다 최종 합의안의 구체적인 내용이 더 중요하다"고 말했다.
통화정책도 주요 변수다. 미 연방준비제도(Fed)는 에너지 가격과 물가 압력을 주시하고 있으며, 시장은 이날 발표될 주간 신규 실업수당 청구건수와 하루 뒤인 7일 공개되는 7월 비농업부문 고용지표를 기다리고 있다. CME 페드워치에 따르면 현재 시장은 9월 기준금리 동결과 추가 인상 가능성을 거의 비슷한 수준으로 반영하고 있다.
종목별로는 ▲디아지오(DEO)가 3년간 12억달러 규모의 비용 절감 계획을 발표한 뒤 개장 전 거래에서 7% 넘게 상승했다. ▲모더나(MRNA)는 미국 식품의약국(FDA)이 50세 이상 성인을 대상으로 한 독감 백신을 승인했다는 소식에 4% 가까이 올랐다.
koinwon@newspim.com