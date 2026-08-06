청와대, 북한 단거리 탄도미사일 발사에 긴급 안보 점검회의

AI 핵심 요약beta
- 청와대 국가안보실은 6일 북한 SRBM 발사에 대응해 긴급 안보상황 점검회의를 열었다
- 안보실은 즉각 대응태세 유지와 안보 영향 평가, 필요한 조치 점검을 지시했다
- 군 당국은 한·미·일과 정보 공유하며 추가 발사 대비 감시·경계를 강화하고 있다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대 국가안보실은 6일 북한의 단거리 탄도미사일(SRBM) 발사에 대응해 국방부·합동참모본부와 관계기관이 참석한 가운데 긴급 안보상황 점검회의를 열고 북한에 즉각 중단할 것을 촉구했다.
안보실은 회의에서 즉각적인 대응 태세 유지를 지시하고 이번 발사가 우리 안보에 미치는 영향을 분석 평가하며 필요한 조치를 점검했다.
북한의 탄도미사일 발사는 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 도발 행위라는 점을 분명히 했다.
합참은 앞서 "우리 군이 오후 5시께 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일을 포착했다"고 밝혔다.
합참은 "군이 추가 발사에 대비해 감시와 경계를 강화하고 있다"고 말했다.
군 당국은 레이더 등 감시자산으로 추가 징후를 추적하면서 발사 상황을 분석 중이다.
군 당국은 "한·미·일이 북한 탄도미사일 관련 정보를 긴밀히 공유하며 만반의 대비태세를 유지하고 있다"고 말했다
the13ook@newspim.com