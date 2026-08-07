서금원, 상반기 미소금융 1600억원 돌파...취약계층 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- 서금원이 7일 상반기 미소금융 1612억 원 공급했다
- 이용 건수 1만6359건으로 상반기 역대 최대다
- 청년·취약계층 지원 늘고 재원 7000억 추가 확충했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 상반기 미소금융 공급액이 1600억원을 넘어선 가운데 서민금융진흥원(서금원)이 취약계층 지원 확대에 나선다.
서금원은 7일 올해 상반기 미소금융 공급액이 1612억4000만원으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 1478억5000만원보다 134억원(9.1%) 늘어난 규모다. 이용 건수는 1만6359건으로 상반기 기준 역대 가장 많은 실적을 기록했다.
지난 3월 출시된 미소금융 신규 상품도 안정적인 공급 흐름을 보였다. 청년 미래이음 대출은 114억원, 청년 운영자금 대출은 61억4000만원이 공급됐으며, 금융취약계층 생계자금도 89억8000만원이 집행됐다.
미소금융은 신용도와 소득 수준이 낮아 일반 금융회사 이용이 어려운 서민층을 지원하는 대표적인 정책서민금융 상품이다. 현재 기업과 은행의 출연금으로 운영되는 11개 미소금융재단과 서민금융진흥원의 휴면예금 운용수익 등을 재원으로 하는 전국 27개 지역법인을 통해 자금이 공급되고 있다.
재원 확충도 이어지고 있다. 지난 3월 열린 제3차 '포용적 금융 대전환' 회의를 계기로 금융권과 기업은 미소금융 재원으로 총 7000억원을 추가 출연하기로 했다.
신한·우리·KB·하나·NH농협금융이 각각 1000억원씩 모두 5000억원을 지원하기로 했으며, 농협금융은 연내 NH미소금융재단을 새롭게 설립할 계획이다. 삼성그룹도 지난 7월 영세 자영업자 지원을 위해 2000억원 출연을 발표했다.
김은경 서민금융진흥원장은 "미소금융이 금융권과 기업이 함께 만드는 대표적인 생산적 금융 모델"이라며 "영세 자영업자와 청년, 금융취약계층에 실질적인 도움이 되는 금융 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
미소금융 이용을 원하는 고객은 '서민금융 잇다' 애플리케이션에서 상담을 예약한 뒤 가까운 지점을 방문하면 된다. 온라인 이용이 어려운 경우에는 서민금융콜센터(1397)를 통해 가까운 미소금융 지점을 안내받을 수 있다.
peterbreak22@newspim.com