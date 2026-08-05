'술타기 의혹' 이재룡 재판행...음주운전은 '무혐의'

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 서울 강남에서 뺑소니 사고 혐의를 받는 배우 이재룡 씨가 재판에 넘겨졌다. 다만 검찰은 음주운전 혐의에 대해서는 무혐의로 판단했다.

5일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사7부(조윤철 부장검사)는 이날 이씨를 도로교통법 위반(음주측정방해·사고 후 미조치) 혐의로 불구속 기소했다.

앞서 경찰은 이씨에게 음주운전 혐의까지 적용해 검찰에 송치했지만, 검찰은 사고 당시 혈중알코올농도가 음주운전 처벌 기준에 미치지 않았다고 보고 해당 혐의는 인정하지 않았다.

검찰은 위드마크 공식을 활용해 사고 당시 혈중알코올농도를 역산한 결과, 처벌 기준인 혈중알코올농도 0.03%에 미달한 것으로 판단한 것으로 전해졌다.

이재룡. [사진=CJ E&M]

이씨는 지난 3월 6일 오후 11시경 7호선 청담역 인근에서 차량을 몰다가 중앙분리대를 들이받고 도주한 혐의를 받는다. 이후 지인 집에서 경찰에 검거된 이씨의 혈중 알코올 농도는 면허 정지 수준이었다.

경찰은 이씨가 사고 후 술을 더 마셔 사고 당시 음주 여부를 알기 어렵게 만드는 '술타기'를 시도했다고 판단해 음주측정방해 혐의도 적용했다.

이씨는 과거에도 음주와 관련한 논란에 휩싸인 바 있다. 2003년 강남에서 음주운전 사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부해 면허가 취소됐다. 2019년에는 술에 취한 상태에서 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 검찰에서 기소유예 처분을 받았다.

y2kid@newspim.com