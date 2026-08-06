[오늘의 국회일정] 세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 6일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 6일 각 당 세미나·기자회견을 통해 선관위 개혁·로봇산업·집회법 개정 등 현안을 논의했다
- 더불어민주당·국민의힘·조국혁신당은 최고위원회의와 시장 방문 등으로 당내 현안과 민생 행보를 이어갔다
- 개혁신당 지도부는 형사사법·검찰개혁 세미나와 방송 출연으로 개혁 이슈 확산에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆의원실 세미나
08:30 선관위의 개혁 방향 및 과제 / 본관 316호
10:00 전남광주통합특별시 기초자치단체 재정·권한 균형 방안 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
11:00 2030에게 선택받는 진보당 어떻게 만들까? / 의원회관 제6간담회의실
14:00 대한민국 글로벌 로봇 파운드리 도약과 K-피지컬AI 강국 실현을 위한 포럼 / 의원회관 제3세미나실
14:00 이륜차 주정차문제 해결을 위한 정책간담회 / 의원회관 제7간담회의실
◆소통관 기자회견
10:00 [국방 현안 기자회견]
10:20 [집회·시위에 관한 법률 개정안 발의 기자회견]
11:00 [CPTPP 가입 강행 규탄 기자회견]
13:20 [농어민당원 최고위원 후보 지지선언 기자회견]
14:00 [사관학교 통합 반대 기자회견]
15:00 [정보통신망법 반대 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 대한민국 글로벌 로봇 파운드리 도약과 K-피지컬AI 강국 실현을 위한 포럼 / 국회 의원회관 제3세미나실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*정점식 원내대표
통상업무
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:30 강서농산물도매시장 방문 / 서울 강서구 발산로 40
09:30 최고위원회 / 본관 224호
*김준형 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
14:00 검찰개혁인가, 형사사법의 붕괴인가 / 국회의원회관 제8간담회의실
22:00 정관용 정책토론 출연
*천하람 원내대표
08:00 KBS-R 전격시사 출연
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
14:00 검찰개혁인가, 형사사법의 붕괴인가 / 국회의원회관 제8간담회의실
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