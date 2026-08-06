[민주 당권주자 일정] 송영길·정청래·김민석 후보 - 8월 6일

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 당대표 후보들이 2일 일정 소화했다
- 송영길은 해남·광주에서 병원·장·관광지·세월호 기억관 찾았다
- 정청래·김민석은 노동·장애인·재외동포 등 간담회와 강연·토크콘서트 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆송영길 후보
08:30 해남종합병원 방문 / 해남종합병원
09:00 해남 5일장 방문 / 해남읍 5일시장
10:00 산이정원(기업도시) 방문 / 산이정원
11:00 우수영 관광지 방문 / 명량대첩해전사 기념전시관
13:30 세월호 팽목기억관 기억잇기 / 세월호 팽목기억관
18:30 광주 전당대회 필승결의대회 / 김대중컨벤션센터 컨벤션홀
◆정청래 후보
09:30 한국노총 경기지역본부 정책간담회 / 한국노총 경기지역본부
11:00 호남향우회 경기지부 정책간담회 / 경기도 호남향우회 총연합회
14:00 서울경기 장애인협회 및 북한이탈주민 정책간담회 / 이룸센터 2층 회의실
19:00 부천 당원 토크콘서트 / 부천시청 2층 어울마당
◆김민석 후보
07:30 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장' 출연
11:45 재외동포 간담회 / Zoom 회의
13:00 전남 동부지역 광역의원 간담회 / 투썸플레이스 순천용당DT점
14:00 전남광주통합특별시 핵심활동가 김민석 후보 강연회 / 순천대학교 우석홀
15:15 전남광주통합특별시 기초의회 의장단 간담회 / 투썸플레이스 순천용당DT점
17:00 고흥·보성·장흥·강진 권리당원 김민석 후보 강연회 / 장흥축협경제사업소
20:30 '목포 춤추는 바다분수' 관람 / 목포 평화광장
kimsh@newspim.com