영양군 2026년산 홍고추 본격 수매....1082농가 5759t

AI 핵심 요약beta
- 경북 영양군이 6일 2026년산 홍고추 수매를 시작했다
- 영양고추유통공사는 1082농가와 5759t 수매를 진행한다
- 수매 홍고추는 '빛깔찬' 고춧가루로 가공돼 농가 경영안정에 기여한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영양=뉴스핌] 남효선 기자 = '고추의 고장' 경북 영양군이 2026년산 홍고추 수매에 들어갔다.
6일 영양군청에 따르면 영양고추유통공사는 전날부터 다음 달 22일까지 2026년산 홍고추 수매를 본격 추진한다.
이번 수매는 지난 6월 홍고추 수매 약정을 체결한 지역 내 1082농가를 대상으로 진행되며 총 수매 물량은 5759t 규모다.
수매 계약 단가는 출하 장려금 300원/kg을 포함한 kg당 특등(수) 2750원, 특등(우) 2550원으로 확정됐다.
영양고추유통공사의 홍고추 수매 사업은 고령화된 농촌의 노동력 부족을 해소하고 건조 과정에서 발생하는 생산비를 줄여 농가 경영 안정에 크게 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.
수매된 홍고추는 엄격한 선별과 위생적인 가공 과정을 거쳐 전국 최고 품질의 '빛깔찬' 명품 고춧가루로 재탄생해 국내외 시장에 공급될 예정이다. 이를 통해 영양고추의 우수성을 널리 알리고 소비자 신뢰도를 한층 더 높일 수 있을 것으로 기대된다.
오도창 군수는 "최근 이상 기후, 농자재 원가 상승 등으로 영농 활동에 어려움을 겪고 있는 고추 재배 농가들이 걱정 없이 영농에만 전념할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com