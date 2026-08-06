현대백화점그룹, 농식품부와 농촌 창업기업 15곳 키운다

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점그룹이 6일 농식품부와 농촌 창업 기업 15곳 지원에 나섰다.
- 청평캠퍼스서 네트워킹 데이를 열고 보육·판로 지원을 시작했다.
- 멘토링과 온·오프라인 유통으로 상품화와 판매를 돕기로 했다.
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멘토링·팝업스토어 판로 지원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점그룹이 농림축산식품부와 함께 농촌 지역 창업 기업 15곳의 보육과 판로 개척을 지원한다고 6일 밝혔다.
그룹 지주회사인 현대지에프홀딩스는 이날 경기 가평군 인재개발원 청평캠퍼스에서 농식품부가 주관하는 '농촌 창업 도약 플러스' 네트워킹 데이를 열었다. 행사에는 장호진 현대지에프홀딩스 사장과 송미령 농식품부 장관, 조명환 월드비전 회장을 비롯해 지원 대상으로 뽑힌 창업 기업 관계자들이 참석했다.
농촌 창업 도약 플러스는 올해 처음 가동되는 민관 협력형 성장 지원 사업이다. 창업 기업을 발굴하는 몫은 농식품부가, 보육과 유통·판로 개척을 맡는 몫은 현대백화점그룹과 월드비전이 나눠 갖는 구조다. 제품과 아이디어를 갖추고도 전문 보육과 판로를 확보하지 못하는 농촌 창업 기업이 적지 않다는 점을 고려했다.
지원 대상 15곳은 농식품부가 지난 4월 농촌창업 경진대회를 열어 추린 기업들이다.
이날 행사에서는 창업 사례 발표에 이어 현대백화점그룹과 농식품부, 월드비전이 각각 사업 추진 전략과 운영 계획을 내놓는다. 참여 기업의 사업 아이템과 주요 제품을 볼 수 있는 전시 부스도 함께 운영된다.
네트워킹 데이가 끝나면 1박 2일 일정의 워크숍이 이어진다. 현대백화점과 현대홈쇼핑, 현대그린푸드 임직원으로 꾸린 멘토단이 상품기획(MD)과 마케팅, 위생·품질관리 등 분야별 실무 경험을 전달하며 상품 경쟁력을 끌어올리고 사업화 전략을 짜는 작업을 돕는다.
판로 지원은 그룹이 보유한 온·오프라인 유통채널을 통해 이뤄진다. 팝업스토어를 열거나 온라인몰에 입점시켜 창업 기업이 실제 판매 성과로 시장성을 확인하고 브랜드를 알릴 수 있도록 한다는 계획이다.
kji01@newspim.com