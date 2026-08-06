KT&G, 상반기 역대 최대매출…중간배당금 2000원으로 상향

AI 핵심 요약beta
- KT&G가 6일 상반기 최대매출과 영업이익 성장으로 연간 실적 전망을 상향 조정했다.
- 담배·NGP·건기식 사업에서 해외궐련 호조와 국내 시장 점유율 확대에 힘입어 매출·영업이익이 두 자릿수 증가했다.
- KT&G는 중간배당 인상과 자사주 소각 등 주주환원을 강화하고 하반기에도 신규 자사주 매입·소각과 배당 확대를 이어가겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = KT&G가 해외사업 호조와 수익성 중심 성장 전략에 힘입어 역대 상반기 최대매출을 경신했다. 영업이익은 4개 분기 연속 전년 대비 두 자릿수 성장을 이어가며 올해 연간 실적 전망도 상향 조정됐다.
KT&G는 6일 기업설명회를 열고 이 같은 2분기 실적을 발표했다. 회사의 2분기 연결 기준 매출액은 1조 7016억원, 영업이익은 4145억원으로 전년 동기 대비 각각 9.9%, 18.5% 증가했다. 이에 따라 KT&G는 연간 매출 전망을 기존 3~5%에서 5~7%로, 영업이익 전망은 기존 6~8%에서 10~13%로 각각 높이며 가이던스를 상향 조정했다.
주력인 담배사업부문이 그룹 전체 실적을 이끌었다. 담배사업부문 매출액은 1조 2185억원으로 전년 동기 대비 11.7% 증가했고, 영업이익은 3825억원으로 18.8% 성장했다.
특히 해외궐련사업의 성장세가 두드러졌다. 이란전쟁 등 대외 변동성이 컸음에도 해외궐련 2분기 매출은 5577억원으로 전년 동기 대비 18.9% 늘었다. 영업이익은 판매수량 증가와 전략적 단가 인상 효과가 맞물리며 45.6% 급증했다. 국내궐련사업은 상반기 시장점유율 67.9%로 압도적 1위 자리를 지켰다.
차세대 담배(NGP)사업도 성장을 이어갔다. 국내 NGP 시장에서 점유율 48.2%로 1위 지위를 공고히 했으며, 지난 2월 출시된 '릴 에이블 3.0'의 흥행으로 고가 스틱 비중이 늘면서 NGP 매출은 전년 동기 대비 약 23.8% 증가한 2427억원을 기록했다. KT&G는 하반기 중 혁신 기술을 적용한 신제품을 출시해 NGP 카테고리를 다변화하고 시장 점유율을 더욱 견고히 다진다는 계획이다.
KGC의 건강기능식품 사업부문은 2분기 매출이 소폭 증가했다. 국내 매출은 가정의 달과 고유가 피해 지원금 연계 프로모션, '기다림 침향', '에브리타임' 등 브랜드 캠페인 효과로 1742억원을 기록해 전년 동기 대비 7.8% 늘었다. 반면 해외 매출은 중국 유통 재고 조정 영향으로 94억원 줄어든 496억원에 그쳤다. 다만 고수익 채널 매출 확대에 힘입어 건기식 영업이익은 전년 동기 대비 61.3% 오른 100억원을 달성했다.
실적 호조는 주주환원 확대로 이어졌다. KT&G 이사회는 6일 중간배당금을 지난해 1400원에서 600원 오른 2000원으로 결의하며 고배당 기조를 강화했다. 회사는 이익 성장과 주주환원 여력을 바탕으로 향후 기말배당금 인상도 검토할 방침이다.
KT&G는 지난 4월 보유 자사주를 전량 소각해 2023년 말 발표한 2024~2027년 기업가치 제고계획의 자사주 소각 목표를 조기에 달성하기도 했다. 배당 강화 등을 담은 새로운 중장기 주주환원 정책은 4분기 중 발표할 예정이며, 당초 계획한 하반기 신규 자사주 매입 및 소각도 변동 없이 추진하기로 했다.
이상학 KT&G 수석부사장은 "해외사업에서 영업이익이 대폭 증가하고, 국내 NGP의 강력한 성장 모멘텀에 힘입어 매출과 영업이익이 동반 상승했다"며 "이러한 이익성장에 기반해 향후 고배당, 자사주 매입·소각 등 주주환원 정책을 지속적으로 추진해 주주가치를 제고하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com