혁신기술 발굴부터 투자까지…호반그룹, 스타트업 성장 지원

AI 핵심 요약beta
- 호반그룹이 5일 스타트업과 협력 위해
- 코엑스서 나흘간 호반 오픈이노베이션 위크를 열었다.
- 혁신기술공모전·ESG 비전 선포·데모데이로
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혁신 스타트업 10곳 선정
총 2억6600만원 지원
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 호반그룹이 스타트업의 혁신기술 발굴부터 실증과 사업화, 투자까지 연계하는 오픈이노베이션 체계를 강화한다.
6일 호반그룹은 지난 5일부터 나흘간 서울 강남구 코엑스에서 '호반 오픈이노베이션 위크'를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사에서는 호반혁신기술공모전 시상식과 ESG(환경·사회·지배구조) 동반성장 비전 선포식, 호반혁신기술세미나 등을 운영한다. 스타트업과 기술을 교류하고 사업 협력 기회를 모색하기 위해 마련됐다.
행사 첫날에는 김대헌 호반그룹 기획총괄사장과 이달곤 동반성장위원회 위원장, 김현우 서울경제진흥원 대표이사, 김홍목 한국건설기술연구원 부원장 등이 참석했다. 호반그룹 계열사와 스타트업, 공공기관, 투자사, 산업계 관계자들도 함께했다.
호반그룹은 2020년부터 혁신기술공모전을 운영하며 유망 스타트업의 발굴과 성장을 지원해 왔다. 올해는 공공 연구기관과 협력을 확대하고 대형 산업 전시회와 연계한 오픈이노베이션 위크를 운영해 기술 발굴부터 실증과 사업화, 투자까지 이어지는 통합 체계를 강화했다.
이번 공모전은 서울경제진흥원과 창업진흥원, 한국건설기술연구원과 공동으로 진행해 기술 검증의 전문성도 높였다.
올해 호반혁신기술공모전에서는 인공지능(AI)과 스마트건설, 로봇, 디지털 전환 등 미래산업 분야의 혁신기술을 보유한 스타트업 10개사가 최종 선정됐다.
대상은 AI 기반 건축도면 자동 검토 및 설계 자동화 기술을 개발한 투피트가 차지했다. AI 기반 시설관리 로봇과 시설 통합 운영 기술을 보유한 엘케이로보틱스는 최우수상을 받았다.
수상기업에는 총 2억6600만원 규모의 상금과 사업화 지원금이 제공된다. 기술 실증과 테스트베드 제공, 투자 연계, 글로벌 프로그램 등 후속 지원도 진행할 예정이다.
호반그룹은 동반성장위원회와 'ESG 동반성장 비전 선포식'을 열고 대기업과 중소기업 간 상생협력 확대를 위한 업무협약도 체결했다.
호반그룹과 협력해 성과를 창출한 스타트업과 협력기관에는 동반성장위원회 표창을 수여했다. 혁신기술을 기반으로 지속 가능한 협력 생태계를 조성한다는 방침이다.
호반그룹의 기업형 벤처캐피털인 플랜에이치벤처스가 주관하는 '호반 오픈이노베이션 데모데이'도 열린다. 플랜에이치벤처스의 투자기업 가운데 호반그룹과의 오픈이노베이션을 통해 성장한 스타트업들이 투자사와 파트너 기관·기업을 대상으로 기업설명회를 진행한다.
참여기업들은 기업설명회를 통해 후속 투자 유치와 사업 협력 기회를 모색할 예정이다.
AI와 스마트건설, 디지털 전환 등 최신 기술을 소개하는 '호반혁신기술세미나'는 오는 7일부터 이틀간 열린다. AI와 미래기술이 산업에 미치는 변화와 오픈이노베이션 협력 전략을 주제로 강연과 토론을 진행한다.
호반건설을 비롯해 한국무역협회와 한국과학기술원(KAIST), 한국건설기술연구원 등 각 분야 전문가들이 연사로 나선다.
김 사장은 "혁신은 대기업과 스타트업, 공공기관과 민간기업이 각자의 강점을 연결할 때 더 큰 성과를 만들어낼 수 있다"며 "앞으로도 혁신기술이 아이디어에 머무르지 않고 실제 사업 현장과 시장으로 이어질 수 있도록 오픈이노베이션 생태계를 강화하고 기술사업화를 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
Q. 호반 오픈이노베이션 위크는 어떤 행사인가요?
A. 호반그룹이 스타트업과 기술을 교류하고 사업 협력 기회를 모색하기 위해 마련한 행사입니다. 지난 5일부터 나흘간 서울 강남구 코엑스에서 열리며 혁신기술공모전 시상식과 ESG 동반성장 비전 선포식, 데모데이, 혁신기술세미나 등을 운영합니다.
Q. 2026 호반혁신기술공모전에서는 어떤 기업이 수상했나요?
A. 인공지능과 스마트건설, 로봇, 디지털 전환 등 미래산업 분야 스타트업 10개사가 최종 선정됐습니다. AI 기반 건축도면 자동 검토 및 설계 자동화 기술을 개발한 투피트가 대상을, AI 기반 시설관리 로봇과 시설 통합 운영 기술을 보유한 엘케이로보틱스가 최우수상을 받았습니다.
Q. 공모전 수상기업에는 어떤 지원이 제공되나요?
A. 수상기업에는 총 2억6600만원 규모의 상금과 사업화 지원금이 제공됩니다. 기술 실증과 테스트베드 제공, 투자 연계, 글로벌 프로그램 등 후속 지원도 진행할 예정입니다.
Q. 호반그룹은 스타트업과의 협력을 어떻게 확대하고 있나요?
A. 2020년부터 혁신기술공모전을 운영해 유망 스타트업의 발굴과 성장을 지원하고 있습니다. 올해는 공공 연구기관과 협력을 확대하고 대형 산업 전시회와 행사를 연계해 기술 발굴부터 실증, 사업화, 투자까지 이어지는 통합 체계를 강화했습니다.
Q. 데모데이와 혁신기술세미나는 어떻게 진행되나요?
A. 데모데이에서는 플랜에이치벤처스의 투자기업 가운데 호반그룹과 협력해 성장한 스타트업들이 투자사와 파트너 기관·기업을 대상으로 기업설명회를 진행합니다. 오는 7일부터 이틀간 열리는 혁신기술세미나에서는 AI와 미래기술이 산업에 미치는 변화와 오픈이노베이션 협력 전략을 주제로 강연과 토론을 진행합니다.
chulsoofriend@newspim.com