트럼프, 워시 연준의장과 수시 통화…독립성 논란 재점화

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 5일 워시 연준 의장과
- 개인 통화를 여러 차례 하며 경제 조언을
- 구해 연준 독립성 훼손 우려가 커졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 워시 연방준비제도(Fed·연준) 의장 취임 이후 그와 여러 차례 통화를 해왔다고 월스트리트저널(WSJ)이 사안에 정통한 관계자들을 인용해 5일(현지시간) 보도했다.
대통령과 중앙은행 수장 간의 이러한 밀접한 직접 소통은 중앙은행의 정치적 독립성을 유지해온 관례에서 크게 벗어난 행보여서 우려를 낳고 있다.
소식통들에 따르면 트럼프 대통령은 며칠 사이에 여러 차례 전화를 건 뒤 한동안 연락을 하지 않는 방식으로 소통을 이어가고 있다. 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁 상황 및 인공지능(AI)의 급격한 확산이 미국 경제에 미치는 영향 등 다양한 사안에 대해 워시 의장의 조언을 구한 것으로 알려졌다.
두 사람의 통화에서 기준금리 등 통화정책이 논의되었는지는 확인되지 않았다. 다만 한 관계자는 워시 의장이 상원 인준을 받은 이후 트럼프 대통령이 금리 문제를 직접 언급한 적은 없다고 전했다.
대통령이 연준 의장을 임명하지만, 기준금리는 정치적 외풍을 차단하기 위해 연준이 독립적으로 결정하는 것이 오랜 관례다. 대통령과 연준 의장이 때때로 만나는 것은 드문 일이 아니지만, 최근 수십 년 동안 이러한 접촉은 일반적으로 더 공식적이고 사전에 계획되어 대통령이 금리 결정에 영향을 미친다는 인식을 피하는 데 중점을 두었다.
반면 트럼프 대통령은 공식 채널을 우회해 개인 휴대폰으로 세계 지도자, 기업인, 의원 및 참모들과 직접 소통하는 방식을 유지하고 있으며, 워시 의장과의 관계 역시 이 같은 소통 방식의 연장선상에 있는 것으로 평가된다.
트럼프 대통령은 과거 연준의 독립성에 불만을 드러낸 바 있다. 지난 12월 WSJ과의 인터뷰에서는 "나는 똑똑한 목소리를 가졌으며 내 말에 귀를 기울여야 한다"며 금리 결정 시 자신과 상의하기를 원한다고 밝혔다. 그러나 불과 6개월 뒤 워시 의장의 취임식에서는 "케빈이 완전히 독립적이기를 바란다. 나나 다른 누구도 보지 말고 소신껏 잘해주길 바란다"며 상반된 발언을 하기도 했다.
트럼프 대통령은 정치적 우군들에게 워시 의장을 가치 있는 외부 경제 자문으로 평가하고 있다고 알려졌다. 이는 2017년 자신이 연준 의장으로 지목했으나 이후 금리 인하에 소극적이라며 "벽에 대고 말하는 것 같다"고 맹비난했던 제롬 파월 전 의장 때와는 대조적인 모습이다. 트럼프 대통령은 지난주 연준의 금리 동결 결정 직전에도 워시 의장이 올바른 결정을 내리길 원한다면서도 "연준 이사회가 매우 정치적"이라며 비판의 화살을 의장 개인이 아닌 이사회로 돌렸다. 파월 전 의장은 의장직 임기 종료 후에도 이사로 이사회에 남아있다.
워시 의장의 대외 행보 역시 조명받고 있다. 그는 워싱턴 D.C. 정치권 및 사교계에서 활발히 활동하고 있다. 그는 지난 4일 조지타운의 한 유명 레스토랑에서 JD 밴스 부통령의 측근인 댄 드리스콜 육군장관과 저녁 식사를 함께했으며, 밴스 부통령의 닉 루나 비서실장 내정자, 클리프 심스 안보보좌관을 위한 환영 만찬에도 참석한 것으로 전해졌다.
이러한 밀접한 관계는 연준의 독립성을 둘러싼 정치권의 우려를 자극하고 있다. 연준을 감독하는 상원 은행위원회의 민주당 의원들은 워시 의장에게 대통령과의 접촉 내역을 투명하게 공개하라고 압박하고 있다. 크리스 밴 홀런 민주당 연방 상원의원은 워시 의장에게 대통령과의 접촉 일정을 공개할 것인지 질의했으나, 워시 의장은 법적 의무를 준수하겠다는 원론적인 입장만 밝혔다.
워시 의장은 지난 4월 상원 인준 청문회에서 "연준의 독립성은 연준 스스로 지키는 것"이라며 선출직 공무원이 금리에 대해 의견을 밝히는 것 자체가 독립성을 훼손하는 것은 아니라고 밝힌 바 있다. 그는 "취임 전 대통령이 통화정책에 영향을 미치려 한 적이 없으며, 설령 영향력을 행사하려 하더라도 나는 내 일에만 집중할 것"이라고 강조했다.
백악관도 연준의 독립성을 존중한다는 입장을 유지했다. 쿠시 데사이 백악관 대변인은 성명을 통해 "트럼프 대통령은 워시 의장이 연준 결정의 신뢰와 역량을 회복하는 데 필요한 공간을 제공하고 있음을 거듭 강조해 왔다"며 "대통령은 미국 시민으로서의 수정헌법 제1조 표현의 자유 권리와 통수권자로서의 의무에 따라 연준에 대한 의견을 밝힐 권리가 있지만, 워시 의장과 연준의 독립성 역시 재확인하고 있다"고 밝혔다.
wonjc6@newspim.com