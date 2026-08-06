LG전자, IFA 2026서 '차세대 AI 홈' 비전 공개

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 6일 IFA 2026에서 AI 홈 비전을 공개했다.
- AI 가전 오케스트라 콘셉트를 확장해 차세대 연결 환경을 선보였다.
- AI TV 등으로 공간·에너지·연결성을 통합한 실제 사용 사례를 전시했다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 'IFA 2026'에서 인공지능(AI) 홈 비전을 공개한다.
6일 LG전자는 자사 뉴스룸을 통해 IFA 2026에서 지난해 처음 선보인 'AI 가전 오케스트라' 콘셉트를 한 단계 발전시켜 더욱 확장된 AI 연결 생태계를 공개할 예정이라고 밝혔다.
지난해 처음 공개한 'AI 가전 오케스트라' 콘셉트를 확장해, 여러 제품과 서비스가 연동되는 차세대 AI 기반 연결 환경을 전시할 계획이다.
LG전자는 이를 통해 가전과 홈 엔터테인먼트, 에너지 관리, 연결 기능이 하나의 시스템처럼 작동하는 모습을 구현한다. 유럽 소비자의 생활 방식에 맞춰 주거 환경의 편의성과 개인화, 에너지 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다.
최신 AI TV 제품도 전시한다. AI 기반 영상·음향 기능을 적용해 화질과 사운드를 개선하고, 콘텐츠에 맞춘 시청 경험을 제공하는 것이 특징이다.
LG전자의 전시 부스는 베를린 메세 18번 홀에 마련된다. 부스에서는 공간과 에너지, 연결성 분야에서 AI 기술이 적용되는 실제 사용 사례를 소개할 예정이다.
IFA 2026 현장을 직접 방문하기 어려운 소비자를 위해 전시 부스 주요 내용은 LG전자 글로벌 유튜브 채널을 통해서도 공개된다.
mkyo@newspim.com