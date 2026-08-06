포천 승진훈련장서 K1E1 전차 화재… 승무원 대피, 인명 피해 없어

AI 핵심 요약beta
- 육군은 6일 포천 승진훈련장에서 K1E1 전차 화재가 났다
- 전차는 사격훈련 뒤 이동 중 원인불명 불이 나 진화했다
- 승무원은 즉시 대피해 인명피해 없고 7일 합동감식한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
육군·소방·현대로템 합동조사 착수… "결과 따라 후속조치"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군 5군단 예하 5기갑여단 소속 K1E1 전차가 훈련 중 불에 타는 사고가 발생했다.
육군은 6일 "이날 오전 포천 승진훈련장에서 경기도 양주 소재 부대 소속 K1E1 전차가 훈련 중 원인 불명의 화재를 일으켜 진화했다"며 "인명 피해는 없다"고 밝혔다.
이 전차는 사격 훈련을 마친 뒤 대기 지점으로 이동하는 과정에서 화재가 발생한 것으로 알려졌다. 주변에서 불꽃과 연기를 식별해 알리자 승무원들이 즉각 전차를 정지시키고 대피해 인명 피해는 없었다고 군은 설명했다.
전차 열기가 식지 않아 현재는 접근이 어려운 상태인 것으로 전해졌다. 육군은 7일 소방당국과 관계 기관, 제조사 현대로템과 함께 현장 합동 감식을 벌여 정확한 화재 발생 원인과 경위를 조사할 예정이다.
육군은 "조사 결과에 따라 필요한 후속 조치를 실시할 예정"이라고 밝혔다.
gomsi@newspim.com