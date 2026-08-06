李대통령 "국민 체감 못 하는 정책은 무용…성역 없는 국정 개선 집행"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 6일 수석보좌관회의서 가짜정보 엄정대응을 지시했다
- 업무보고 종료 뒤엔 화려한 청사진보다 신속한 실천을 강조했다
- 국민 체감이 없으면 무의미하다며 성역 없는 개선을 주문했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 6일 청와대 참모들에게 "국민들의 집단적인 의견과 여론을 왜곡·조작하기 위한 가짜 정보, 조작 정보 유포 행위에 대해서는 엄정하게 대응해야 한다"고 지시했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대 여민관에서 42차 수석보좌관회의를 주재하면서 "국내외의 잘못된 보도나 악의적인 정보는 작은 것 하나라도 놓치지 말고 부처가 책임지고 바로잡아 달라"며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 "민주주의의 요체는 국민 주권의 일상적인 실천"이라며 "국민들의 판단 근거가 되는 정부가 객관적이고 정확해야 국민의 판단도 정확해질 수 있다"고 허위 정보 차단의 필요성을 피력했다.
◆ "업무보고 완료…화려한 청사진보다 발 빠른 실천 중요"
이 대통령은 국민주권정부의 두 번째 부처 업무보고가 성공적으로 종료됐음을 알리며 속도감 있는 정책 집행을 독려했다.
이 대통령은 지난달 15일 재정경제부, 국가데이터처, 금융위원회, 기획예산처, 지난달 16일 과학기술정보통신부, 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회, 국토교통부, 농림축산식품부, 해양수산부, 보건복지부, 식품의약품안전처, 성평등가족부, 국민권익위원회, 이달 4일 산업통상부, 기후에너지환경부, 지식재산처, 원자력안전위원회, 기상청, 고용노동부, 중소벤처기업부, 공정거래위원회, 지난 5일 고용노동부, 중소벤처기업부, 공정거래위원회, 외교부, 통일부, 국방부, 국가보훈부, 교육부, 국가교육위원회, 문화체육관광부, 국가유산청, 행정안전부, 법무부, 국무조정실, 법제처, 인사혁신처 업무보고를 진행했다.
이 대통령은 "사상 처음으로 업무보고가 공개된 지난해보다 준비가 충실하게 이뤄졌다"며 "업무보고는 끝났지만 진짜 중요한 것은 지금부터"라고 단언했다.
이어 "거창한 설계도나 화려한 청사진보다는 국민 삶을 실제로 변화시키기 위한 간절한 정성과 발 빠른 실천이 더없이 중요하다"며 "준비된 정책을 적극적이고 세밀하며 신속하게 집행해 달라"고 당부했다.
◆ "국민 체감 못 하면 안 하느니만 못해…성역 없는 개선 주문"
이 대통령은 특히 국정 운영의 최종 평가 기준은 주권자인 국민이라는 점을 재차 강조했다.
이 대통령은 "모든 국정 성과는 결국 주권자인 국민이 평가한다"며 "좋은 의도로 시작한 정책이라도 국민이 효과를 체감하지 못하거나 도리어 국민의 삶에 피해를 준다면 안 하느니만 못하다"고 지적했다.
그러면서 "항상 국민 눈높이에서 모든 사안을 살피고 문제가 있다면 어떤 사안도 성역 없이 적극적으로 고치는 유연하고 능동적인 행정이 필요하다"고 지시했다.
이 대통령은 "이제 정부 임기가 1400여 일 남았다"며 "한번 더 신발 끈을 단단하게 묶고 국민이 체감하는 국정 성과를 내는 데 최선을 다해 달라"고 덧붙였다.
the13ook@newspim.com