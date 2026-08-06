한국앤컴퍼니그룹, "AI는 도구 아닌 동료"…현업 중심 AX 가속

AI 핵심 요약beta
- 한국앤컴퍼니그룹이 6일 현업 임직원이 직접 문제를 정의하고 AI로 해결하는 AX 체계를 확대했다고 했다.
- 구글·KAIST와 해커톤·AI 경진대회를 열어 공급망·배터리 성능 등 제조·R&D·SCM 현업 문제 해결 프로젝트를 추진했다.
- 사내 생성형 AI 서비스와 구글 제미나이 도입으로 전 가치사슬에 AI 에이전트를 확산하는 'AI In Motion' 전략을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)이 현업 임직원이 직접 업무상 문제를 발굴하고 인공지능(AI)을 활용해 해결하는 방식으로 AX(AI 전환)를 확대하고 있다. 전담 조직 중심의 AI 도입을 넘어 제조·연구개발(R&D)·품질·공급망관리(SCM) 등 실제 업무를 담당하는 임직원이 AI를 활용하는 체계를 구축하는 데 초점을 맞추고 있다.
한국앤컴퍼니그룹은 조현범 회장이 추진해 온 디지털전환(DX)을 기반으로 생성형 AI와 AI 에이전트를 현업에 적용하고 있다고 6일 밝혔다. AI를 단순한 업무 보조 도구가 아니라 임직원과 함께 문제를 해결하는 '업무 파트너'로 활용한다는 구상이다.
◆ 생성형 AI 해커톤…현업 문제 직접 해결
한국앤컴퍼니그룹은 지난달 2일 서울 강남구 구글 스타트업 캠퍼스에서 'AI Vibe Coding(바이브 코딩) 해커톤 2026' 본선을 개최한 데 이어 9일 판교 테크노플렉스 본사에서 시상식을 열었다.
이번 대회에는 30개 팀, 임직원 80명이 참가했다. 참가자들이 생성형 AI와 AI 에이전트를 활용해 현업에서 발생하는 문제를 직접 해결하는 데 초점을 맞췄다.
참가자들은 구글 AI 플랫폼을 기반으로 프로젝트를 수행했다. 그룹은 사전 교육과 멘토링을 제공해 AI 활용 경험이 많지 않은 임직원도 아이디어 기획부터 실제 구현까지 참여할 수 있도록 했다.
대상은 맵 기반 시각화 기술과 AI 분석을 결합해 공급망 리스크 관리 체계를 제안한 '가시나무' 팀이 받았다.
벤치마킹 데이터를 활용한 AI 타이어 상품 전략 플랫폼과 AI 기반 글로벌 공장 품질 리스크 탐지·스마트 감사 시스템 등도 우수 과제로 선정됐다. 단순한 AI 활용 아이디어보다 실제 제조·상품기획·공급망·품질관리 업무에 적용할 수 있는 과제들이 높은 평가를 받았다.
◆ KAIST와 AI 경진대회…배터리 성능 예측까지
외부 연구기관과의 협력을 통한 AI 기술 내재화도 추진하고 있다.
한국앤컴퍼니그룹은 KAIST GSDS와 함께 '제2회 한국앤컴퍼니그룹-KAIST AI 경진대회'를 진행했다.
이번 대회는 임직원의 현업 전문성과 KAIST GSDS의 데이터사이언스 역량을 결합해 제조와 R&D, 품질, SCM 등 산업 현장에서 발생하는 문제를 실제 데이터를 기반으로 해결하는 프로젝트형 산학협력 프로그램이다.
총 43개 팀이 신청했으며 서류 심사와 KAIST GSDS 대학원생 매칭을 거쳐 16개 팀이 본선에 진출했다. 각 팀은 약 6주 동안 현업 데이터를 활용한 과제를 수행하고 KAIST GSDS 교수진의 자문을 받아 프로젝트를 고도화했다.
대상은 ES)차세대전지개발담당 주은서·변혜민 팀의 '셀 데이터를 활용한 배터리 성능 예측 모델 구축' 프로젝트가 받았다.
해당 프로젝트는 AI 모델과 데이터 증강 기법을 적용해 배터리 충전 상태(SOC) 추정 정확도와 안정성을 높였다. 연구 단계에 그치지 않고 배터리관리시스템(BMS) 양산 적용까지 고려한 통합 파이프라인을 구축한 점에서 높은 평가를 받았다.
◆ 'AI In Motion' 전 가치사슬 확대…AI 에이전트도 도입
한국앤컴퍼니그룹은 이 같은 프로그램을 조현범 회장이 강조해 온 '데이터·AI 드리븐(DATA·AI Driven)' 경영 전략의 일환으로 추진하고 있다.
AI를 특정 기술 조직만 활용하는 시스템이 아니라 현업 임직원이 일상적으로 사용하는 업무 수단으로 확산시키겠다는 것이다. 특히 현업 담당자가 직접 문제를 정의하고 AI를 이용해 해결 방안을 개발하는 방식으로 조직의 AI 활용 역량을 높이는 데 중점을 두고 있다.
그룹은 'AI In Motion' 비전을 기반으로 마케팅과 영업, 물류, 생산, 품질관리 등 전 가치사슬로 AI 적용 범위를 확대하고 있다.
2024년에는 사내 전용 생성형 AI 서비스 '챗HK(ChatHK)'와 번역 서비스 '컴HK(CommHK)'를 공개했다. 챗HK는 도입 1년 만에 누적 메시지 25만 건, 월간 활성 사용자 비율 50%를 기록했다.
최근에는 구글 클라우드와 협력해 '제미나이 엔터프라이즈(Gemini Enterprise)'도 도입하고 있다. 생성형 AI를 개인의 업무 효율을 높이는 수준에서 나아가 AI 에이전트가 실제 업무 과정에 참여하고 임직원과 협업하는 운영 체계를 구축한다는 계획이다.
한국앤컴퍼니그룹은 현업 중심의 AI 활용과 외부 전문기관과의 산학협력을 병행해 제조·R&D·SCM 등 핵심 사업 영역의 AX를 지속 확대할 방침이다.
hkj77@newspim.com