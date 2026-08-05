'양정원 수사 무마 의혹' 현직 경찰 구속

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 인플루언서 양정원 씨의 사기 사건을 무마했다는 의혹을 받는 현직 경찰이 구속됐다.

서울남부지법은 5일 뇌물수수 등 혐의를 받는 송모 경감에 대한 구속영장을 발부했다.

서울남부지법 전경. [사진=뉴스핌DB]

송 경감은 서울 강남경찰서 수사1과 팀장으로 근무하며 피의자로 입건된 양 씨를 한 차례 참고인 신분으로 불러 조사한 뒤 '혐의없음'으로 불송치하는 등 사건을 무마한 혐의를 받고 있다.

앞서 양씨가 광고 모델을 하던 필라테스 학원 가맹점주들은 2024년 7월 양씨와 필라테스 학원 본사 관계자들을 상대로 사기 및 가맹사업법 위반 혐의로 고소했다. 하지만 경찰은 같은 해 12월 '혐의없음'으로 불송치 결정했다.

앞서 검찰은 지난 4월 송 경감에 대한 구속영장을 청구했지만, 법원은 "향응 또는 금품이 뇌물에 해당하는지 여부에 다툼이 있어 방어권 보장이 필요하다"며 영장을 기각했다.

검찰은 송 경감이 수사를 무마한 정황을 추가적으로 포착해 지난달 31일 구속영장을 재청구했다.

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