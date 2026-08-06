[오늘의 정치일정] 8월 6일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 6일 청와대서 수석보좌관회의를 했다
- 여야 각 당 지도부가 최고위원회의와 정책포럼을 열었다
- 개혁신당·조국혁신당 대표들이 방송 출연과 시장 방문 등 대외일정을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의 (청와대 여민관)
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
08:00 차관회의
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
연가
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
08:00 차관회의
<국가보훈부>
-장관
15:00 을지연습 준비보고 회의 (정부서울청사)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
14:00 대한민국 글로벌 로봇 파운드리 도약과 K-피지컬AI 강국 실현을 위한 포럼(국회 의원회관 제3세미나실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정점식 원내대표
통 상 업 무
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 검찰개혁인가, 형사사법의 붕괴인가(국회의원회관 제8간담회의실)
22:00 정관용 정책토론 출연
-천하람 원내대표
08:00 KBS-R 전격시사 출연
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 검찰개혁인가, 형사사법의 붕괴인가(국회의원회관 제8간담회의실)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:30 강서농산물도매시장 방문(서울 강서구 발산로 40)
09:30 최고위원회(본관 224호)
-김준형 원내대표
공개일정 없음