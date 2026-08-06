전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.06 (목) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[채권/외환] 미 국채금리·달러 동반 하락…유가 안정에 9월 금리 인상 기대 '후퇴'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미 국채 수익률은 5일 유가 하락과 중동 협상 기대에 일제히 내렸고 달러는 약세, 엔화는 개입 이후 강세를 유지했다.
  • 유가 박스권 전망에 따라 인플레 둔화 가능성이 커지며 9월 금리 인상 확률이 낮아졌고 미 재무부의 채권 공급 확대 우려도 완화됐다.
  • 미·일 공동 엔화 매수 개입에도 전문가들은 BOJ 추가 금리 인상과 연준 긴축 완화 등 근본 여건 변화 없이는 엔화 강세가 지속되기 어렵다고 봤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

호르무즈 해협 협상 기대에 안전자산 선호 약화
엔화는 미·일 공동 개입 효과 유지

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 5일(현지시간) 호르무즈 해협 재개방 기대감에 국제유가가 하락하면서 일제히 내렸다. 달러도 안전자산 수요가 약화되며 주요 통화 대비 약세를 이어갔고, 엔화는 미국과 일본의 공동 외환시장 개입 이후 상승분을 대부분 유지했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 앞서 4일 이란과 "하루 종일 협상"을 진행했다고 밝히며 긍정적인 평가를 내놨지만, 합의가 이뤄지지 않을 경우 이란을 "매우 강하게" 공격하겠다고 경고했다.

로이터는 이란 고위 소식통과 중동 관리들을 인용해 이란과 오만 간 협상안에 호르무즈 해협을 통해 페르시아만으로 진입하는 선박에 대한 통제권을 이란에 부여하는 내용이 포함됐다고 보도했다. 이는 지금까지 제시된 양보안 가운데 가장 큰 수준 중 하나로 평가된다.

시장에서는 중동 협상 기대와 실망이 반복되면서 국제유가와 국채금리, 달러 가치가 함께 크게 흔들리는 모습이 이어지고 있다.

미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.06 koinwon@newspim.com

유가 안정에 국채금리 하락…9월 금리 인상 확률도 낮아져

미 연방준비제도(Fed) 정책에 민감한 미국 2년물 국채 수익률은 0.66bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.187%를 기록하며 7월 20일 이후 최저치를 나타냈다.

기준물인 10년물 국채 수익률도 1.23bp 내린 4.615%를 기록했다. 2년물과 10년물 금리 차는 42.6bp로 확대되며 수익률 곡선은 다소 가팔라졌다.

BCA리서치의 라이언 스위프트 미국 채권 전략 책임자는 "유가가 지나치게 오르면 미국은 긴장 완화에 나설 유인이 생기고, 반대로 너무 낮아지면 이란은 긴장을 다시 고조시킬 유인이 생긴다"며 "이런 박스권 흐름이 향후 6~12개월 이어진다면 근원 인플레이션은 점진적으로 낮아질 가능성이 크다"고 말했다.

연방기금금리(FF) 선물시장은 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리가 인상될 가능성을 55%로 반영했다. 이는 이번 주 초 68%에서 낮아진 수준이다.

미국 재무부가 향후 최소 몇 개 분기 동안 쿠폰채와 변동금리채(FRN) 발행 규모를 현 수준으로 유지하겠다고 밝히면서 장기 국채 공급 확대 우려도 완화됐다.

TD증권의 게나디 골드버그 미국 금리 전략 책임자는 "채권시장에는 긍정적인 소식"이라며 "국채 입찰 규모 확대는 2027년 중반 이전에는 없을 것으로 본다"고 말했다.

투자자들은 오는 7일(금요일) 발표될 7월 미국 고용보고서에도 주목하고 있다. 시장에서는 비농업부문 신규 고용이 8만명 증가하고 실업률은 4.2%를 유지할 것으로 예상하고 있다.

이날 발표된 ADP 민간고용은 4만4000명 증가하는 데 그쳐 시장 예상치를 크게 밑돌았지만, ISM 서비스업 지표는 미국 서비스업이 견조한 성장세를 유지하고 있음을 보여줬다. 다만 공급 제약으로 기업들의 투입 비용은 계속 상승한 것으로 나타났다.

엔화 안정…달러 약세 지속

외환시장에서는 엔화가 미·일 공동 외환시장 개입 이후 안정을 이어갔다.

엔화는 달러 대비 0.15% 상승한 달러당 157.53엔을 기록했다. 지난주 미국과 일본의 공동 엔화 매수 개입 이후 달러는 한때 약 3개월 만의 최저치인 달러당 155.20엔까지 떨어졌지만 이후 일부 반등했다.

스콧 베선트 미국 재무장관은 "미국은 일본의 엔화 안정 노력을 지원하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것"이라며 2012년 유럽 재정위기 당시 마리오 드라기 전 유럽중앙은행(ECB) 총재의 "무엇이든 하겠다(Whatever it takes)" 발언을 인용했다.

다만 시장에서는 외환시장 개입만으로는 장기적인 엔화 흐름을 바꾸기 어렵다는 평가가 우세하다.

CIBC캐피털마켓의 제러미 스트레치 G10 외환전략 책임자는 "이번 개입은 임시방편에 가깝다"며 "일본은행(BOJ)의 추가 금리 인상, 연준의 금리 인상 기대 약화, 국제유가 하락 등 근본적인 여건 변화가 있어야 엔화 강세가 지속될 수 있다"고 말했다.

LMAX그룹의 조엘 크루거 시장전략가도 "추가 개입 가능성은 여전히 높지만 근본적인 경제 여건이 바뀌지 않는 한 개입은 엔화 약세 속도를 늦출 뿐 장기 추세를 바꾸지는 못할 것"이라고 평가했다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.12% 하락한 99.67을 기록했다. 유로는 달러 대비 0.15% 오른 유로당 1.1551달러, 영국 파운드는 0.2% 상승한 파운드당 1.3477달러에 거래됐다.

달러화 약세 속 달러/원 환율은 한국 시간 6일 오전 5시 40분 기준 전장 대비 3.12% 내린 1422.10원에 거래됐다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
사진
프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동