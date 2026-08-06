이마트, 트레이더스 'T-카페' 일반 점포 첫 입점

AI 핵심 요약beta
- 이마트가 6일 중동점에 첫 T-카페를 입점해 트레이더스 대표 먹거리를 판매하기로 했다고 밝혔다
- 대표 메뉴인 45cm 피자를 비롯해 닭반마리 쌀국수·아메리카노·소프트 아이스크림 등 인기 메뉴를 선보인다고 했다
- T-카페는 매년 두 자릿수 매출 성장세를 보이고 있어 이마트는 중동점을 시작으로 일반 매장으로 F&B 운영 방식을 확대할 계획이라고 했다
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지난해 이용객 2800만명
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 트레이더스의 대표 식음료(F&B) 매장인 'T-카페'가 이마트에 처음 입점한다.
이마트는 중동점에 113평, 62석 규모의 T-카페를 연다고 6일 밝혔다. 회사는 고객 선호도가 높은 메뉴를 중심으로 구성해 트레이더스의 대표 먹거리를 한자리에서 팔기로 했다.
대표 메뉴는 지름 45cm 대형 피자다. 콤비네이션·불고기·치즈 등으로 가격은 1만6800원~1만8800원이다. 올해 상반기에만 100만판 이상 팔렸다.
2021년 출시된 '닭반마리 쌀국수'는 6500원으로, 피자를 제외한 메뉴 가운데 매출 1위를 유지하고 있다. 올해 상반기 판매량은 50만개 이상이다. 1000원 아메리카노와 2500원 소프트 아이스크림도 상반기 각각 80만개 이상 판매됐다.
중동점에서는 트레이더스 델리 상품도 함께 판다. 치폴레 샌드위치 9980원, 새우강정 1만7980원, 닭강정 1만8980원이다.
개점을 기념한 사은행사도 연다. 8월 6일부터 8일까지 사흘간 피자(판)를 구매한 고객 가운데 일별 선착순 200명, 모두 600명에게 트레이더스 장바구니를 준다.
'T-카페'는 매년 두 자릿수 매출 신장을 이어가고 있다. 2025년 매출은 전년 대비 18.5% 증가했고 구매 고객 수는 2800만명으로 10% 늘었다. 올해 상반기 매출도 전년 동기 대비 18.4% 증가했으며 구매 고객 수는 1500만명을 기록했다.
식사 수요도 몰린다. 점심(11~13시)과 저녁(18~20시) 시간대 매출이 전체의 40%를 넘는다. 이마트는 이번 중동점을 시작으로 트레이더스의 F&B 운영 방식을 일반 매장에 접목해 먹거리 경쟁력을 강화할 방침이다.
kji01@newspim.com