G80 누유·아반떼 화재 발생 가능성…4개 업체 51만여대 리콜

AI 핵심 요약beta
- 국토부가 6일 현대차·기아 등 4개사 51만2393대 리콜을 발표했다.
- 현대차·기아는 너트 체결 불량, 현대차는 제어기 결함이 확인됐다.
- 스텔란티스코리아·혼다는 조립 불량·후방카메라 결함으로 시정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
자동차 51만2393대 리콜
차량·차대번호로 리콜 대상 확인 가능
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국토교통부가 제작결함이 발견된 현대차·기아 등 4개 업체 51만여대 차량에 대해 자발적 시정조치(리콜)를 실시한다.
6일 국토교통부는 현대자동차와 기아, 스텔란티스코리아, 혼다코리아가 제작·수입·판매한 13개 차종 51만2393대가 제작결함으로 리콜에 들어간다고 밝혔다.
현대차 투싼 등 2개 차종 10만4781대는 전방충돌방지 보조시스템의 소프트웨어 설계 미흡에 따른 오작동으로 사고가 발생할 가능성이 확인됐다. 해당 차량은 지난달 30일부터 시정조치를 진행하고 있다.
현대차 G80 등 5개 차종 12만7059대는 엔진 내부 부품의 너트 체결 불량으로 연료가 누유돼 화재가 발생할 가능성이 있다. 오는 12일부터 시정조치에 들어간다.
아반떼 등 현대차 2개 차종 16만8181대는 전력을 변환하고 모터를 제어하는 하이브리드 통합 제어기의 소프트웨어 설계가 미흡한 것으로 나타났다. 이에 따라 내부 소자가 과열돼 화재가 발생할 가능성이 있어 오는 13일부터 시정조치를 실시한다.
기아 K8 등 2개 차종 10만9237대도 엔진 내부 부품의 너트 체결 불량으로 연료가 누유돼 화재가 발생할 가능성이 확인됐다. 해당 차량은 오는 12일부터 시정조치에 들어간다.
스텔란티스코리아가 수입·판매한 짚 체로키 711대는 동력전달장치 조립 불량으로 기어가 손상될 가능성이 있다. 이로 인해 주행 중 동력을 잃거나 주차된 차량이 움직여 사고가 발생할 수 있어 지난 3일부터 시정조치를 진행하고 있다.
혼다코리아의 오딧세이 2424대는 후방카메라 케이스 균열 부위로 수분이 유입될 경우 기판이 부식돼 영상이 표시되지 않을 수 있는 안전기준 부적합이 확인됐다. 지난 4일부터 시정조치가 진행 중이다.
리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터에서 차량번호나 차대번호를 입력해 확인할 수 있다.
Q. 이번 리콜 대상은 모두 몇 대인가요?
A. 현대자동차와 기아, 스텔란티스코리아, 혼다코리아가 제작·수입·판매한 13개 차종 51만2393대입니다.
Q. 리콜 대상 가운데 차량 대수가 가장 많은 결함은 무엇인가요?
A. 현대차 아반떼 등 2개 차종 16만8181대에서 발견된 하이브리드 통합 제어기 소프트웨어 설계 미흡입니다. 내부 소자가 과열돼 화재가 발생할 가능성이 있어 오는 13일부터 시정조치를 실시합니다.
Q. 현대차와 기아 차량에서 공통으로 발견된 결함은 무엇인가요?
A. 현대차 G80 등 5개 차종 12만7059대와 기아 K8 등 2개 차종 10만9237대에서 엔진 내부 부품의 너트 체결 불량이 확인됐습니다. 연료 누유로 화재가 발생할 가능성이 있어 오는 12일부터 리콜을 시작합니다.
Q. 사고로 이어질 가능성이 확인된 결함에는 어떤 것이 있나요?
A. 현대차 투싼 등 2개 차종은 전방충돌방지 보조시스템이 오작동할 가능성이 있습니다. 짚 체로키는 동력전달장치 조립 불량으로 주행 중 동력을 잃거나 주차된 차량이 움직일 가능성이 확인됐습니다.
Q. 자신의 차량이 리콜 대상인지 어떻게 확인하나요?
A. 자동차리콜센터에서 차량번호나 차대번호를 입력하면 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항을 확인할 수 있습니다.
chulsoofriend@newspim.com