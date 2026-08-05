이은형 건정연 연구위원, 수원특례시 건설기술심의위원회 연임

AI 핵심 요약beta
- 이은형 연구위원이 2024년 위촉돼 5일 수원시 건설기술심의위원회 위원으로 연임됐다
- 이번 연임으로 2028년 7월까지 스마트건설 전문 심의위원을 맡게 됐다
- 건축·경관·도시계획·교통 및 공기업 투자심의 등 공공부문에서 폭넓은 경력을 쌓았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 이은형 대한건설정책연구원 연구위원(사진)이 '수원시 건설기술심의위원회' 위원으로 연임위촉됐다.
지난 2024년 최초 위촉된 이 연구위원은 이번 임기 연임으로 오는 2028년 7월까지 심의위원을 맡게 됐다. 전문분야는 '스마트건설'이다. 수원시 건설기술심의위원회는 건설기술진흥법 등에 근거해 건설공사의 설계타당성과 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성 등을 심의한다.
이은형 연구위원은 서울시, 부산시, 수원시, 세종시, 제주도 건설기술심의위원회 위원을 역임했다. 또한 충북도청, 안양시, 의왕시, 서울 관내 등 7개 지자체와 자치구에서 건축위원회 위원으로 활동했다. 경기도를 비롯한 12개 지자체 등에서 경관위원회 위원을 맡는 등 건축·경관·도시계획·교통 분야 전반에서 폭넓은 경력을 쌓았다.
이밖에 ▲부산도시공사 ▲충북개발공사 ▲경기도시공사 ▲강원도개발공사 ▲전남개발공사 ▲시흥도시공사 ▲성남도시개발공사 ▲군포도시공사 ▲한국자산관리공사(캠코) ▲한국철도공사(코레일) ▲국가철도공단(구 한국철도시설공단) ▲한국광해관리공단(현 한국광해광업공단) 등 국가·지방공기업의 투자심의·자문위원직을 다수 맡으며 공공부문의 정책수립과 사업심의 과정에서 다양한 시각을 제시해 왔다. 경영, 건축, 국제관계와 문화를 전공해 기업경영과 건설산업, 건설·부동산을 함께 다루는 전문인력으로도 평가된다.
donglee@newspim.com