구호플러스, 세인트제임스와 두 번째 협업 컬렉션 내놔

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산 구호플러스가 4일 세인트제임스와 두 번째 협업 컬렉션 티셔츠를 출시했다
- 레이어드 스트라이프 콘셉트로 세인트제임스 티셔츠에 구호플러스 감각을 더해 5종 구성으로 선보였다
- 신상품은 전국 매장과 SSF샵에서 판매하며 판교·한남동에서 협업 콘셉트 체험 공간을 이달 운영한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼성물산 패션부문 여성복 브랜드 구호플러스는 프랑스 캐주얼 브랜드 세인트제임스와 두 번째 협업 컬렉션을 출시한다고 4일 밝혔다.
지난해 8월 첫 협업 티셔츠가 완판을 기록한 데 힘입어 올해 다시 손을 잡았다. 이번 컬렉션 콘셉트는 '레이어드 스트라이프'로, 세인트제임스의 스트라이프 티셔츠에 구호플러스의 감각을 더한 레이어드 스타일링을 제안한다.
컬렉션은 총 5종의 티셔츠로 구성되며, 세인트제임스의 대표 아이템인 '망키에르 18'과 '가라티 II 롱'에 구호플러스 특유의 컬러를 입혀 차별화했다.
신상품은 구호플러스 전국 매장과 SSF샵에서 만나볼 수 있다. 이달 16일까지 현대백화점 판교점 구호플러스 매장, 23일까지 서울 한남동 'ZIP739'에서 협업 콘셉트를 경험할 수 있는 특별 공간도 운영한다.
박세영 삼성물산 패션부문 구호플러스 팀장은 "창의적 위트와 프렌치 시크의 접목을 통해 많은 여성 고객들이 두 브랜드가 만들어내는 시너지를 경험해 보길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com