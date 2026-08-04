풀무원 공식몰, 론칭 5주년 맞아 최대 반값 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 풀무원은 4일 공식몰 론칭 5주년 맞아 23일까지 대규모 고객 감사 프로모션을 진행했다
- 주요 제품 최대 50% 할인과 랜덤 쿠폰·중복 할인·첫 구매 40% 쿠폰 등 다양한 혜택을 제공했다
- 5만원·10만원 이상 구매 고객 대상 경품 이벤트와 함께 매출·구매자·재구매자 증가세를 이어가고 있다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원은 공식몰 '#풀무원' 론칭 5주년을 맞아 오는 23일까지 대규모 고객 감사 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.
이번 프로모션에서는 주요 제품 최대 50% 할인, 매일 100% 당첨 랜덤 쿠폰 이벤트, 5주년 특가 10% 중복 할인 쿠폰(최대 1만원), 첫 구매 고객 대상 40% 쿠폰 등을 제공한다. 물냉면, 슬림핏 콩면, 두부 등 풀무원식품 인기 제품은 물론 올가홀푸드, 풀무원녹즙 등 전 브랜드 제품이 할인 대상이다.
5만원 이상 구매 고객 중 추첨으로 10명에게 인기 브랜드 식기를, 10만원 이상 구매 고객 중 추첨으로 10명에게 적립금 5만원을 증정하는 이벤트도 함께 진행한다.
2021년 8월 론칭한 '#풀무원'은 첫해 대비 매출 63%, 월 구매자 수 50%, 재구매자 수 71% 증가하며 성장세를 이어가고 있다.
풀무원 D2C채널담당 노기태 담당은 "#풀무원 론칭 5주년을 맞아 그간 성원해 주신 고객들에게 감사의 마음을 담아 이번 프로모션을 마련했다"며 "앞으로도 차별화된 쇼핑 경험을 제공하는 플랫폼으로 성장해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com