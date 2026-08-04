벤처기업협회, 故 이민화 명예회장 추모 주간 운영

AI 핵심 요약beta
- 벤처기업협회가 4일 고 이민화 명예회장 7주기를 맞아 정신 재조명을 밝혔다다
- 3일부터 일주일간 온라인 추모관을 열어 누구나 추모 메시지를 남기도록 했다다
- 이민화는 벤처특별법 제정 등 벤처생태계 초석을 다진 1세대로 기업가정신 확산에 헌신했다다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 벤처기업협회(회장 송병준)는 고(故) 이민화 명예회장의 7주기를 맞아 고인이 남긴 정신을 다시 조명한다고 4일 밝혔다.
지난 3일부터 일주일간을 추모주간으로 지정하고 온라인 추모관을 운영한다. 온라인 추모관은 누구나 자유롭게 참여할 수 있으며, 온라인 추모 메시지를 남길 수 있도록 마련됐다.
故 이민화 명예회장은 벤처기업특별법 제정과 벤처기업 육성 정책, 코스닥 활성화 등 대한민국 벤처생태계의 초석을 다지는 데 크게 기여한 대표적인 벤처 1세대 기업인이다. 벤처기업협회 초대 회장으로 벤처기업의 권익 증진과 기업가정신 확산을 위해 헌신했다.
벤처기업협회 관계자는 "故 이민화 명예회장은 벤처기업의 성장 기반을 만들고 벤처생태계의 제도적 토대를 마련하는 과정에서 끊임없는 도전과 혁신을 보여주었다"며 "벤처생태계가 새로운 전환점을 맞고 있는 지금이야말로 고인이 보여준 기업가정신을 다시 세워야 할 때"라고 말했다.
tack@newspim.com