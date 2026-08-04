[AI MY 뉴스] 4일 중국증시 '뉴욕 랠리 호재, 기술주 저가 매수세 유입 기대'

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질문 : 2026년 8월 4일 중국증시 인사이트 알려줘.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 8월 4일 중국 본토 A주 증시는 간밤 미국 증시의 급등세를 호재로 반영하며 상승 출발할 가능성이 높다. 특히 미국과 이란 간 긴장 완화 기대에 국제유가가 급락하면서 위험자산 선호 심리가 회복된 점이 투자심리를 뒷받침할 전망이다.

간밤 뉴욕증시에서는 다우존스30산업평균지수가 1.32% 상승하며 사상 최고치를 다시 경신했고, S&P500지수는 1.48%, 나스닥지수는 2.13% 급등했다. 국제유가 하락으로 인플레이션 우려가 완화된 가운데 국채금리도 동반 하락하며 기술주 중심의 매수세가 강화됐다.

시장을 움직인 가장 큰 변수는 중동 지정학적 리스크 완화였다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 추가 군사행동을 유보하고 외교적 협상 가능성을 시사하면서 호르무즈 해협 공급 차질 우려가 완화됐다. 이에 브렌트유와 WTI는 각각 7%와 5%대의 낙폭을 기록했고, 이러한 에너지 가격 하락은 인플레이션 부담을 덜어주는 요인으로 작용했다.

중국증시 역시 이러한 위험선호 회복의 수혜를 받을 가능성이 크다. 특히 최근 조정을 받았던 AI와 반도체, 서버, 광모듈(CPO), 데이터센터, 연산(컴퓨팅파워) 관련 업종에는 저가 매수세가 유입될 가능성이 제기된다.

이번 주 미국에서는 AMD를 비롯한 주요 AI·반도체 기업들의 실적 발표가 예정돼 있는 만큼 관련 기대감도 이어질 전망이다. 중국 AI 산업 역시 정책 지원과 기업들의 투자 확대가 지속되고 있어 미국 기술주 강세가 중국 AI 테마에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.

다만 시장은 중국 자체 재료에도 주목하고 있다. 최근 중앙정치국 회의 이후 내수 진작과 첨단 제조업 육성 기조가 확인된 가운데, AI·반도체·로봇 등 전략 산업에 대한 정책 기대감은 여전히 유효하다. 반면 미국 연방준비제도(Fed)의 9월 금리 경로와 미·중 무역협상 관련 추가 발언은 장중 변동성을 키울 수 있는 변수로 꼽힌다.

종합하면 이날 중국 증시는 미국발 위험선호 회복과 유가 급락이라는 우호적인 외부 환경 속에서 AI·반도체 등 성장주가 반등을 주도하는 강보합~상승 흐름이 예상된다. 다만 중동 정세가 다시 악화되거나 미·중 무역 관련 새로운 변수가 부각될 경우 장중 변동성은 확대될 가능성이 있다.

[AI 일러스트 = 배상희 기자]

pxx17@newspim.com