서울옥션, 오프라인 경매 호조…"7개월 만에 연간 낙찰액 경신"

AI 핵심 요약beta
- 서울옥션이 4일 7월까지 낙찰액 682억원을 기록했다
- 오프라인 낙찰액은 632억원으로 190% 이상 늘었다
- 고가 작품 잇단 낙찰로 하반기 경매 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 1위 미술품 경매사 서울옥션이 올해 7월까지 온·오프라인 경매에서 총 682억원의 낙찰액을 기록했다고 4일 밝혔다. 이는 지난해 연간 낙찰액 680억원을 상회하는 성과다.
회사에 따르면 올해 1~7월 오프라인 경매 낙찰률은 전년 동기 대비 11%포인트 상승한 68%를 기록했으며, 낙찰액은 632억원으로 전년 동기 대비 190% 이상 증가했다. 온라인 경매 낙찰액은 50억원으로 전년 동기 대비 50% 이상 증가했으며, 이는 지난해 온라인 경매 연간 낙찰액과 동일한 규모다.
서울옥션은 작품 소싱 역량을 바탕으로 고가 미술품 경매 시장에서 입지를 넓히고 있다. 지난해 11월 국내 첫 프리미엄 이브닝 세일에서 샤갈의 '꽃다발'이 94억원에 낙찰된 데 이어, 올해 3월에는 나라 요시토모의 '낫싱 어바웃 잇'이 150억원에 거래되며 국내 경매 최고가를 새로 썼다. 같은 달 경매에서 쿠사마 야요이 주요작도 100억원 이상에 낙찰됐다.
최근 국내외 미술품 경매 시장은 고가 작품을 중심으로 회복세를 보이고 있다. 글로벌 미술품 시장이 성장으로 전환한 가운데 뉴욕 주요 경매에서도 폴록, 브랑쿠시, 로스코 등 거장의 출품작이 높은 가격에 낙찰되며 프리미엄 미술품에 대한 수집가 수요가 회복되고 있다.
회사 관계자는 "차별화된 작품 소싱 역량을 바탕으로 증가하는 미술품 경매 수요에 대응해 올해 누적 온·오프라인 경매 낙찰액은 전년 동기 대비 2배 이상 성장했다"고 말했다. 서울옥션은 하반기에도 대규모 정기 경매를 진행할 예정이다.
nylee54@newspim.com