AIA생명, 업계 첫 '최경도 치매 보장' 특약…6개월 배타적 사용권

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = AIA생명이 업계 최초로 최경도 치매 단계까지 보장하는 특약으로 6개월의 배타적 사용권을 획득했다.

AIA생명은 '(무)특정최경도치매(아밀로이드PET양성)보장특약(갱신형, 해약환급금 미지급형)'이 생명보험협회로부터 6개월의 배타적 사용권을 받았다고 4일 밝혔다.

배타적 사용권은 보험 신상품의 독창성과 진보성, 유용성, 소비자 편익 등을 평가해 일정 기간 다른 보험사가 유사한 상품을 판매하지 못하도록 하는 제도다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = AIA생명이 업계 최초로 최경도 치매 단계까지 보장하는 특약으로 6개월의 배타적 사용권을 획득했다. [사진=AIA생명] 2026.08.04 yunyun@newspim.com

이번 특약은 업계 최초로 최경도 치매인 임상치매평가척도(CDR) 0.5 단계까지 보장 범위를 넓힌 점에서 혁신성과 차별성을 인정받았다.

가입자는 최경도 치매 진단을 받고 아밀로이드베타 양전자방출단층촬영(PET) 검사에서 양성 판정을 받으면 보험금을 받을 수 있다. 기존 임상적 진단 기준에 병리학적 진단 기준을 더해 치매 고위험군을 보다 객관적으로 선별하도록 설계한 것이 특징이다.

최근 항아밀로이드 치료제가 도입되면서 치매 치료의 중심은 조기 진단과 조기 치료로 이동하고 있다. 치료 대상자를 정확히 가려내기 위한 바이오마커 기반 진단의 중요성도 커지는 추세다.

AIA생명은 기존 치매보험이 주로 경도 치매인 CDR 1단계부터 보장했던 것과 달리, 치료 개입이 중요한 CDR 0.5 단계까지 보장 영역을 확대했다. 초기 검사와 치료, 인지재활 등에 필요한 비용을 지원해 고객이 적절한 시기에 치료를 시작할 수 있도록 한다는 취지다.

이번 특약은 '(무)파워100 치매보험(갱신형, 해약환급금 미지급형)'에 부가할 수 있다. 해당 상품은 최경도 치매부터 경도·중등도·중증 치매 진단금과 약물치료비, 간병자금, 돌봄·생활비, 혁신 약물치료 관련 보장 등을 제공한다.

유신옥 AIA생명 고객총괄본부장은 "이번 특약은 기존 치매보험의 보장 공백을 보완해 고객이 치료의 중요한 시기를 놓치지 않도록 돕기 위해 개발했다"며 "앞으로도 의료 환경 변화와 고객 수요를 반영한 상품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com