넥스트바이오메디컬, '넥스파우더 대장 ESD 후 PECS' 국제 학술지 게재

AI 핵심 요약beta
- 넥스트바이오메디컬은 4일 넥스파우더 연구가 국제학술지에 게재됐다고 밝혔다.
- 대장 ESD 환자 75명 분석서 PECS 발생률이 2.9%로 낮았다.
- 넥스파우더가 점막 결손을 덮어 PECS를 줄인 근거를 제시했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료기기 전문기업 넥스트바이오메디컬은 자사의 내시경용 창상 피복재 Nexpowder(넥스파우더)의 대장 내시경 점막하 박리술(ESD) 후 발생할 수 있는 시술 후 응고 증후군(PECS) 발생에 미치는 영향을 분석한 연구 결과가 국제학술지 'Journal of Gastroenterology and Hepatology'에 게재됐다고 4일 밝혔다.
게재된 논문은 국내 다기관에서 시행된 후향적 연구로, PECS 고위험군 병변으로 대장 ESD를 받은 환자 75명을 대상으로 진행됐다. 이 중 35명(46.7%)에게 넥스파우더를 도포했고, 40명(53.3%)은 대조군으로 설정됐다. 연구에서는 PECS를 시술 후 항생제 치료가 필요한 복통, 발열 및 염증 수치 상승이 나타난 경우로 정의했다.
회사에 따르면 연구 결과 전체 대상 환자 중 9명에서 PECS가 발생했다. 넥스파우더 도포군의 PECS 발생률은 2.9%로, 대조군의 20.0%에 비해 통계적으로 유의하게 낮은 것으로 나타났다. 시술 후 응고 증후군은 대장 용종이나 대장암 ESD 후 점막이 제거된 상태에서 복통, 발열 및 염증 수치 증가 등을 일으키는 질환이다.
넥스파우더의 적용이 ESD 후 발생한 점막 결손 부위를 덮는 물리적 장벽으로 작용해 조직을 보호함으로써 PECS 발생을 줄일 수 있음을 보여주는 임상적 근거를 제시했다. 이번 논문은 넥스파우더의 적용 범위를 기존 창상 피복 및 지혈 영역에서 PECS 관련 새로운 영역으로 확장했다는 점에서 의미가 있다.
앞서 지난 5월에는 넥스파우더를 사용한 PECS 관련 국내 전향적 무작위 대조 임상시험(RCT) 연구 결과가 미국 소화기학회 DDW 2026의 Oral Plenary 세션에서 발표된 바 있다.
넥스트바이오메디컬 관계자는 "이번 국제학술지 게재는 앞서 DDW 2026에서 발표된 전향적 RCT 연구에 이어 넥스파우더의 대장 ESD 후 적용 및 활용 가능성에 대한 임상적 근거를 추가로 확보했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 다양한 연구 설계를 기반으로 넥스파우더의 임상 근거를 다각도로 축적해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com