KB라이프, 만 65세 이상 고객 위한 전용 상담센터 운영

AI 핵심 요약beta
- KB라이프가 4일 만 65세 이상 대상 시니어 전용 고객센터를 신설했다
- 고령 고객은 생년월일 확인만으로 상담원과 바로 연결돼 보험 조회·변경·청구 상담을 받을 수 있다
- KB라이프는 시니어 사업 전략에 따라 고령층 금융 접근성·상담 품질을 지속 개선할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB라이프가 고령 고객의 상담 편의성과 금융 접근성을 높이기 위해 시니어 전용 고객센터를 운영한다.
KB라이프는 만 65세 이상 고객을 대상으로 한 전용 상담번호를 신설했다고 4일 밝혔다.
시니어 전용 고객센터는 디지털 환경과 자동응답시스템 이용에 익숙하지 않은 고령 고객이 보다 쉽게 상담 서비스를 이용할 수 있도록 마련됐다.
고객이 전용 번호로 전화하면 생년월일 확인만으로 복잡한 자동응답 메뉴를 거치지 않고 상담원과 바로 연결된다. 보험계약 조회와 변경, 보험료 납입, 보험금 청구 등 주요 업무에 대한 안내를 받을 수 있다.
상담원은 고령 고객의 이용 특성을 고려해 이해하기 쉬운 설명과 충분한 상담을 제공할 예정이다. 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다.
KB라이프는 이번 전용 고객센터 운영을 통해 고령 고객의 금융서비스 접근성을 높이고, 연령과 이용 특성을 반영한 상담 환경을 지속적으로 개선할 계획이다.
또 보험 보장뿐 아니라 건강관리와 요양, 돌봄을 아우르는 종합 노후 서비스를 확대하고 있으며, 시니어 전용 고객센터도 이러한 시니어 사업 전략의 하나로 마련됐다.
KB라이프 관계자는 "고령 고객에게는 복잡한 절차보다 쉽고 편안하게 상담받을 수 있는 환경을 제공하는 것이 중요하다"며 "고객의 목소리를 적극 반영해 상담 품질과 접근성을 지속적으로 높이겠다"고 말했다.
한편 KB라이프는 한국능률협회컨설팅이 주관하는 '2026 한국산업의 서비스품질지수' 조사에서 우수 고객센터로 선정됐다.
yunyun@newspim.com