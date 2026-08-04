S-OIL, 황쏘가리 치어 방류로 천연기념물 보호 앞장

AI 핵심 요약beta
- S-OIL은 1일 화천에서 황쏘가리 치어 방류 봉사활동을 했다.
- 이번 행사는 멸종위기종 보호와 담수 생태계 보전을 위해 5000마리를 방류하는 등 생물다양성 보전 의미를 되새겼다.
- S-OIL은 2008년부터 천연기념물 보호 활동을 이어왔으며 어름치와 황쏘가리 복원에 힘쓰고 사회적 책임을 다하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = S-OIL은 지난 1일 강원도 화천군 화천읍에서 임직원 가족과 대학생 천연기념물지킴이단 등 약 100명이 참여한 가운데 천연기념물 황쏘가리 치어 방류 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.
이번 활동은 멸종위기종인 황쏘가리를 보호하고 담수 생태계 보전에 대한 관심을 높이기 위해 한국민물고기보존협회, 환경재단과 함께 마련됐다. 참가자들은 안전교육과 황쏘가리 및 담수어 생태 설명을 들은 뒤 치어 5000마리를 직접 방류하며 생물다양성 보전의 의미를 되새겼다.
S-OIL은 2008년 국가유산청과 국내 기업 최초로 국가유산지킴이 협약을 체결한 이후 19년째 천연기념물 보호 활동을 이어오고 있다. 그동안 한국민물고기보존협회와 함께 어름치 보호 캠페인을 전개하며 임직원이 직접 참여한 치어 방류를 통해 총 5만여 마리를 자연으로 돌려보냈고, 자연 서식지에서 어름치 개체수 복원 성과를 거뒀다. 지난해부터는 최근 10년간 개체수가 약 50% 감소한 황쏘가리를 새로운 보호종으로 선정해 보전 활동을 확대하고 있다.
S-OIL 관계자는 "그동안 S-OIL의 지원과 임직원들의 꾸준한 참여를 바탕으로 천연기념물 어름치 복원이라는 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다"며 "앞으로도 멸종위기종 보호와 생물다양성 보전을 위한 활동을 지속적으로 지원하며 사회적 책임을 다하는 기업이 되겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com