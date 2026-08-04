교보라이프플래닛생명, 건강하면 보험료 최대 35% 할인 암보험 출시

AI 핵심 요약beta
- 교보라이프플래닛생명이 4일 건강체 할인 비갱신형 암보험을 출시했다.
- 비흡연·혈압·BMI 기준 충족 시 건강체·슈퍼건강체 할인으로 최대 35% 보험료를 인하했다.
- 헬스케어 플랫폼 라플레이와 연계해 건강관리 미션 포인트로 보험료 납부와 도서·기프티콘 구매 혜택을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보라이프플래닛생명이 건강 상태와 생활습관에 따라 보험료를 최대 35% 할인해주는 비갱신형 암보험을 출시했다.
교보라이프플래닛생명은 비흡연 여부와 혈압, 체질량지수(BMI) 등 건강 기준을 충족한 고객에게 보험료 할인 혜택을 제공하는 암보험을 선보였다고 4일 밝혔다.
이번 상품은 기존 비흡연자 할인에 고객의 건강 상태를 반영한 할인 체계를 추가한 것이 특징이다. 최근 1년 이상 금연 상태를 유지하고 혈압과 BMI가 일정 기준을 충족하면 '건강체' 할인을 받을 수 있다.
평생 비흡연자이면서 정상 혈압과 적정 BMI 등 우수한 건강 상태를 유지한 고객에게는 '슈퍼건강체' 할인이 적용돼 보험료를 최대 35%까지 할인받을 수 있다.
교보라이프플래닛생명의 헬스케어 플랫폼 '라플레이'와 연계한 혜택도 제공한다. 고객은 걷기 등 건강관리 미션에 참여해 포인트를 적립하고, 이를 매월 보험료 납부에 사용할 수 있다.
적립한 포인트는 교보문고 도서 구매와 기프티콘 구입 등에도 사용할 수 있다. 건강관리를 실천한 고객에게 보험료 할인과 포인트 혜택을 함께 제공하는 구조다.
교보라이프플래닛생명은 설계사 없이 온라인으로 보험을 판매해 절감한 사업비를 고객 혜택으로 돌리는 디지털보험의 강점을 상품에 반영했다고 설명했다.
김영석 교보라이프플래닛생명 대표는 "이번 상품은 질병 보장과 보험료 할인, 건강관리 포인트 혜택을 연계한 것이 특징"이라며 "건강관리를 실천하는 고객이 더 많은 혜택을 받을 수 있는 상품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com