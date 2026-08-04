[오늘의 정치일정] 8월 4일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 4일 청와대에서 국무회의와 경제·노동 관련 부처 업무보고를 했다.
- 여야 주요 정당이 국회에서 교육위 전체회의, 검찰 보완수사권 폐지 관련 토론회 등 각종 회의를 진행했다.
- 신장식·김준형 등 야당 인사들이 강원 농가 방문, 남북 군사합의 복원 촉구 기자회견, 방송 출연 등을 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 34회 국무회의 (청와대 본관)
14:00 업무보고-산업통상부, 기후에너지환경부, 지식재산처, 원자력안전위원회, 기상청
16:20 업무보고-고용노동부, 중소벤처기업부, 공정거래위원회
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
14:00 한·중앙아 정상회의 준비위원회 제2차 회의
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
국무회의
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
국무회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
9:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실(L)
10:00 교육위원회 전체회의 / 국회 본관 522호
<국민의힘>
-장동혁
09:30 검찰 보완수사권 폐지·공소기각 조항의 위헌성과 대통령 재의요구권 행사 촉구 긴급 토론회 (국회 본관 228호)
10:00 교육위 전체회의 (국회 본관 522호)
-정점식 원내대표
통상업무
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상 업무
-천하람 원내대표
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
19:35 MBC-R 조승원의 뉴스하이킥 출연
<조국혁신당>
-신장식 당대표
10:00 농가현장방문(강원도 춘천시 서면 당산1길 7)
15:00 민달팽이 유니온 정책 간담회(서울시 서대문구 북아현로 54-1, 2층)
-김준형 원내대표
08:00 BBS 정혜승의 아침저널 출연
09:30 의원총회(본관224호)
11:00 9.19남북 군사합의 복원 및 실행촉구 기자회견(소통관 기자회견장)