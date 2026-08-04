[민주 당권주자 일정] 송영길·정청래·김민석 후보 - 8월 4일

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 당대표 후보들이 2일 일정 소화했다
- 송영길은 화순·나주 시민 공감 토크 등 진행했다
- 정청래·김민석은 광주·전북서 정책간담회·시장 방문했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆송영길 후보
09:00 화순 너릿재 5월의 길 / 너릿재
10:30 화순 시민 공감 토크 / 화순군의회
14:30 나주 시민 공감 토크 / 나주시의회
15:30 한전 본사 방문 /한전 본사
◆정청래 후보
11:00 광주 말바우 시장
14:00 전남광주 지체장애인협회, 광주 장애인문화협회 정책간담회 / 광주 교통문화연수원
15:30 소방공무원 정책간담회 / 전일빌딩245
17:00 광주 개인택시조합 정책간담회 / 광주개인택시운송조합
◆김민석 후보
05:00 서울의 소리 <초심 백은종의 희망찬 모닝콜> 출연
09:30 남원 춘향골 공설시장 방문 / 남원 춘향골 공설시장
13:00 정읍 샘고을 시장 방문 / 정읍 샘고을 시장
15:00 김제·부안 강연회 / 길보른 종합사회복지관
17:00 다시! 이기는 민주당 '백문백답2' / 어스언더파크 익산
19:00 오마이TV 인터뷰 / 이원 중계
20:00 익산 영등동 먹자골목 방문 / 익산 영등동 먹자골목
kimsh@newspim.com