세이브택스, 환급 어택 캠페인으로 통합 환급 서비스 알려

AI 핵심 요약beta
- 세이브택스가 최근 자영업자 등 대상으로 숨은 세금 환급 오프라인 캠페인을 진행했다.
- 캠페인 현장에서 5년치 종소세와 양도·종부세를 한 번에 조회하는 통합 환급 서비스를 무료로 체험하게 했다.
- 세이브택스는 고객 후기와 불편 사항을 앱 개선에 반영하고, 모바일 플랫폼을 통해서도 통합 환급 조회를 제공하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 세이브택스 환급은 최근 자영업자, 직장인, 프리랜서 등을 대상으로 숨은 세금을 환급해 주는 오프라인 캠페인 '환급 어택'을 진행했다고 밝혔다.
AI 플랫폼 업계에서 이례적으로 거리 대면 캠페인을 전개한 것은 세무 지식이 부족하거나 바쁜 생업으로 인해 세금 환급 권리를 누리지 못하는 사람들에게 직접 혜택을 제공하기 위한 목적이라고 회사 측은 설명했다.
이번 캠페인 현장에서는 소비자들이 과거 5년 치 종합소득세 환급 혜택과 함께 양도소득세, 종합부동산세까지 한 번에 조회할 수 있는 세이브택스만의 통합 환급 서비스를 무료로 체험할 수 있도록 지원했다.
또한, 캠페인을 통해 통합 환급 서비스를 체험한 소비자들의 후기와 이용 불편 사항을 수집하여 향후 앱 UX/UI 개선 및 서비스 질 향상에 반영할 예정이다.
세이브택스 마케팅 관계자는 "고객의 정당한 환급 권리를 찾아드리는 과정이 서비스의 진정성을 증명할 것"이라며, "고객 피드백을 바탕으로 통합 환급 시스템을 지속적으로 개선하겠다"고 밝혔다.
오프라인 캠페인에 참여하지 못한 고객은 세이브택스 환급 공식 플랫폼에서 모바일로 통합 환급액을 조회할 수 있다.
whitss@newspim.com