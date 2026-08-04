BNK경남은행, CBDC 기반 결제서비스 혁신금융사업자 지정

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 4일 CBDC 예금토큰 사업자에 지정됐다.
- 한국은행 프로젝트 한강 2단계에 참여해 모바일뱅킹 서비스를 구현한다.
- 지자체 보조금·바우처 시범사업으로 공공 활용도 검증한다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = BNK경남은행은 금융위원회로부터 디지털화폐(CBDC) 기반 예금토큰 지급·결제 서비스의 혁신금융서비스 사업자로 지정됐다고 4일 밝혔다.
경남은행은 한국은행이 주관하는 디지털 화폐 실증사업 '프로젝트 한강 2단계'에 참여해 모바일뱅킹 기반 예금토큰 서비스를 구현한다. 이 사업은 기술 검증을 넘어 실제 고객과 사용처가 참여하는 거래 환경에서 서비스 활용 가능성을 검증하는 데 중점을 둔다.
이용자 지갑은 최대 50만개로 확대되며 소상공인부터 대형사업체까지 다양한 사용처가 참여한다. 개인 간 송금, 생체인증, 현금영수증 발행 등 편의 기능이 추가되고, 예금 부족 시 자동으로 예금계좌에서 예금토큰으로 전환되는 기능도 도입된다.
지자체 보조금과 바우처 지급 등 국고금 집행 시범사업도 새롭게 포함돼 공공 영역에서의 스마트계약 활용 가능성을 검증한다. 정산 절차 간소화와 부정수급 방지 효과를 기대할 수 있다. BNK금융그룹 소속 BNK부산은행도 함께 참여한다.
romeok@newspim.com