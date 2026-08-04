우리은행, 생성형 AI와 절차형 결합한 상담봇 출시

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 12월부터 하이브리드 AI상담봇을 단계적으로 도입했다고
- 정확성 필요한 업무는 절차형으로, 복합 상담은 생성형 AI로 처리하도록 했다고
- 멀티모달 기술과 챗봇·AI뱅커 화면 통합으로 상담 채널과 기능을 확대할 예정이라고
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행은 생성형 AI와 절차형 AI를 결합한 하이브리드 상담봇을 12월부터 단계적으로 선보인다고 4일 밝혔다.
AI상담봇은 계좌 조회나 서류 발급처럼 정확성이 중요한 상담은 미리 정해진 절차대로 안내하고, 다양하거나 복합적인 질문에는 생성형 AI가 고객의 의도를 파악해 답변한다.
멀티모달 상담 기술도 도입된다. 고객은 음성 안내를 들으면서 화면에서 약관 동의, 서류 확인, 제증명서 발급 등을 직접 처리할 수 있다.
AI상담봇 이용 범위도 확대된다. 현재 고객센터 대표번호에서만 이용 가능하지만, 앞으로 영업점 대표번호와 퇴직연금 전용번호에서도 금융 상담을 받을 수 있다.
우리WON뱅킹 앱의 AI챗봇도 개선된다. 고객이 상담 분야를 직접 선택할 필요 없이 AI가 질문 내용을 분석해 자동으로 해당 분야로 연결한다. 분야별로 따로 운영되던 AI뱅커 화면도 통합되어 상담 도중 다른 분야로 이동해도 이전 대화 내용을 이어서 받을 수 있다.
12월 1단계 오픈에서는 멀티모달 기술을 적용한 신규 상담 업무 10종을 먼저 도입한다. 내년 5월 2단계 오픈 때 AI챗봇과 AI뱅커 화면 통합 등 나머지 기능을 순차적으로 출시할 예정이다.
romeok@newspim.com