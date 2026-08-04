현대차 아이오닉 9, 독일서 통했다…볼보 EX90 제치고 1위

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 4일 독일 전동화 럭셔리 SUV 비교평가에서 아이오닉9로 볼보 EX90을 제쳤다
- 아이오닉9는 넓은 실내·적재공간과 물리버튼 중심 조작성, 회생제동 제어 등으로 높은 점수를 받았다
- 정지 상태서 시속 100㎞까지 5초 가속 성능과 승차감, 다양한 편의사양으로 기술력과 상품성을 인정받았다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차 플래그십 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 아이오닉 9이 독일 유력 자동차 전문지 비교평가에서 볼보 EX90을 제치며 상품성을 인정받았다.
현대차는 아이오닉 9이 독일 자동차 전문지 '아우토 모토 운트 슈포트(Auto Motor und Sport)'가 실시한 전동화 럭셔리 SUV 비교평가에서 총점 572점을 기록해 볼보 EX90 트윈모터 AWD(555점)를 17점 차로 앞섰다고 4일 밝혔다.
평가는 ▲차체 ▲안전성 ▲편의성 ▲파워트레인 ▲주행성능 ▲친환경성 ▲경제성 등 7개 항목으로 진행됐다.
아이오닉 9은 차체와 파워트레인 부문에서 높은 점수를 받았다. 매체는 "6명이 탑승해도 여유로운 다목적 럭셔리 SUV"라며 넓은 실내 공간과 최대 2494ℓ 적재공간, 전동식 3열 폴딩 기능 등을 장점으로 꼽았다.
조작성도 호평을 받았다. 물리 버튼 중심의 직관적인 조작계와 논리적인 인포테인먼트 구성, 무선 애플 카플레이·안드로이드 오토, 스티어링 휠 패들을 활용한 회생제동 제어 등을 강점으로 평가했다.
주행 성능에서는 정지 상태에서 시속 100㎞까지 5초 만에 도달하는 가속 성능과 부드러운 승차감이 높은 점수를 받았다. UV-C 살균 수납함, 액티브 로드 노이즈 컨트롤, 보스 사운드 시스템 등 편의사양과 커넥티드 서비스도 경쟁력으로 평가됐다.
현대차 관계자는 "독일 전문지 비교평가를 통해 아이오닉 9의 기술력과 상품성을 인정받았다"며 "앞으로도 글로벌 최고 수준의 전동화 경험을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com