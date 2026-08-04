[종합] 7월 소비자물가 2.8%…석유류·농축수산물 둔화에 3개월 만에 2%대

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생활물가 2.5% 상승·신선식품 2.3% 하락…석유류 상승률 24.7→15.5%

근원물가는 2.6%로 상승…8월 통신비 기저효과에 일시 반등 전망

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 지난달 소비자물가 상승률이 석유류와 농축수산물 가격 오름세 둔화에 힘입어 3개월 만에 2%대로 내려왔다.

다만 내구재와 개인서비스 가격 상승으로 근원물가는 오름폭을 키웠다. 이달에는 지난해 통신비 할인에 따른 기저효과가 사라지면서 소비자물가 상승률이 일시적으로 반등할 것으로 관측된다.

국가데이터처가 4일 발표한 '2026년 7월 소비자물가동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.77(2020=100)로 전년 동월보다 2.8% 상승했다. 상승률은 지난 6월 3.2%보다 0.4%포인트 낮아지며 4월 2.6% 이후 3개월 만에 2%대로 복귀했다.

전월 대비로는 0.2% 하락해 지난해 11월 이후 8개월 만에 하락 전환했다.

◆ 석유류 15.5%로 둔화…농산물 2.2% 하락

물가 상승률을 끌어내린 것은 석유류와 농축수산물이었다.

석유류 가격은 전년 동월보다 15.5% 상승했지만 6월 24.7%와 비교하면 오름폭이 크게 줄었다. 전월 대비로는 5.5% 하락했다. 국제유가와 환율이 안정된 데다 정부의 최고가격제 인하 효과가 반영된 결과다.

재정경제부 관계자는 "6월 말 최고가격제 인하 효과가 나타나면서 석유류 상승세가 둔화됐다"며 "해당 조치가 7월 소비자물가 상승률을 약 0.3%포인트 낮춘 것으로 보고 있다"고 설명했다.

전기·가스·수도는 전월보다 5.1% 내렸다. 여름철 누진제 구간을 7~8월 한시적으로 완화하면서 전기료가 전월 대비 11.0% 하락한 영향이다. 다만 전년 동월과 비교하면 0.4% 상승했다.

농축수산물 상승률은 6월 3.2%에서 7월 0.9%로 축소됐다. 농산물은 출하량 확대와 정부 할인 지원 등의 영향으로 2.2% 하락했고, 축산물은 4.4%, 수산물은 3.9% 상승했다.

축산물은 할인 지원과 납품단가 인하로 한우·돼지고기·닭고기·달걀 등의 상승세가 둔화된 반면, 수산물은 수입 고등어 등의 영향으로 상승폭이 3.9%로 소폭 확대됐다. 특히 쌀은 정부 할인 지원과 출하량 확대 등으로 상승률이 7.9%까지 낮아지며 11개월 만에 한 자릿수로 둔화됐다.

신선식품지수는 전년 동월보다 2.3% 하락했다. 신선채소와 신선과실이 각각 4.3%, 4.7% 하락한 반면 신선어개는 4.4% 상승했다.

폭염 영향을 받기 쉬운 잎채소는 전월 대비 상추 17.3%, 시금치 42.8% 올랐다. 이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 "생육기간이 짧은 잎채소는 무더위로 출하량이 줄며 전월 대비 가격이 올랐다"고 설명했다.

다만 전년 동월과 비교하면 지난해 급등에 따른 기저효과로 배추 18.4%, 시금치 21.3%, 수박 11.1% 등은 하락했다.

이 심의관은 "통상 7~8월에는 무더위로 농축수산물 가격 상승 가능성이 있지만, 생산량과 출하량 증가, 정부 할인 지원 등의 영향으로 상승폭이 축소됐다"고 말했다.

[자료=국가데이터처]

◆ 내구재·개인서비스는 상승…집세도 오름세

체감물가를 나타내는 생활물가지수는 전년 동월보다 2.5% 상승해 6월 3.4%보다 오름폭이 크게 줄었다. 식품은 1.6%, 식품 이외 품목은 3.2% 올랐다.

반면 식료품과 에너지를 제외한 근원물가는 전년 동월보다 2.6% 상승해 전월 상승률인 2.5%보다 0.1%포인트 높아졌다. 농산물과 석유류를 제외한 지수도 2.5% 상승했다.

내구재와 개인서비스 가격이 근원물가 상승을 이끌었다. 개인서비스는 전년 동월보다 3.5% 올랐으며 외식은 2.6%, 외식 이외 개인서비스는 4.1% 상승했다.

외식 이외 개인서비스는 여름 성수기를 맞아 콘도이용료(전월 대비 31.1%), 휴양시설이용료(18.6%), 호텔숙박료(11.4%) 등 여행·숙박 품목이 오르면서 상승폭이 컸다.

서비스 물가의 전체 상승률은 2.6%였다.

가공식품 가격은 전년 동월보다 1.0% 올라 6월(0.9%)보다 상승폭이 소폭 커졌다. 재정경제부 관계자는 "일부 업계에서 가격 인상이 진행되고 있지만 아직 본격적으로 반영되진 않았다"며 하반기 상승 압력 요인으로 지목했다.

휴대용멀티미디어기기 가격은 신제품 출시와 반도체 가격 상승 등의 영향으로 22.5% 올랐다. 전기동력차는 차량 출고가격 인상과 자동차 개별소비세율 환원 등의 영향으로 6.2% 상승했다.

집세도 전월보다 0.2%, 전년 동월보다 1.1% 올랐으며, 전세와 월세는 전년 동월 대비 각각 1.1%, 1.2% 상승했다.

이 심의관은 "소비자물가 집세 상승률은 부동산원 통계보다 낮지만 최근 서울과 경기 등을 중심으로 상승하는 방향성은 나타나고 있다"며 "하반기에도 상승 추세가 이어질 가능성이 있다"고 설명했다.

소비자물가지수 주요 등락률 추이. [자료=국가데이터처]

◆ 8월 통신비 기저효과로 반등 전망

향후 물가 흐름에는 중동 지역 정세와 국제유가·환율·원자재 가격 등이 불확실성으로 남았다. 특히 8월에는 지난해 SK텔레콤 통신비 할인에 따른 기저효과로 소비자물가 상승률이 일시적으로 높아질 것이란 분석이 나온다.

정부는 지난해 8월 SK 통신비 할인이 당시 소비자물가 상승률을 약 0.58%포인트 낮췄다고 보고 있다. 이에 올해 8월에는 이 효과가 사라지면서 소비자물가 상승률을 7월보다 약 0.6%포인트 끌어올리는 요인으로 작용할 수 있다고 예상한다.

다만 통신비 기저효과는 8월 한 달에 그칠 것이라는 게 정부의 관측이다.

재경부 관계자는 "8월에는 통신비 기저효과로 물가가 한 번 상승할 수 있지만 일시적인 요인으로 보이고, 9월부터 다시 내려올 것으로 생각하고 있다"고 밝혔다.

한편 정부는 추석을 앞두고 농축수산물 할인 지원 등을 포함한 물가안정 대책도 마련할 방침이다. 현재 관계부처가 세부 과제를 협의하는 초기 단계로, 할인 지원과 재난 대응 방안 등이 대책에 포함될 전망이다.

hyun9@newspim.com