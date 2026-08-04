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'최고가격제' 효과에 석유류 둔화...8월엔 통신비 기저효과 '변수'

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  • 국가데이터처가 4일 7월 소비자물가동향을 발표해 물가가 2.8% 상승했다.
  • 석유류 최고가격제 인하와 농축수산물 할인 지원으로 7월 물가 상승률이 둔화됐다.
  • 재경부는 8월 통신비 기저효과로 물가가 일시 상승 후 9월부터 다시 2%대로 안정될 것으로 전망했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국가데이처터 '7월 소비자물가동향' 발표
석유류·농축수산물 안정에 물가 지수 2.8%
재경부 "8월 일시 상승 후 둔화 기대"

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 지난달 소비자물가 상승률이 석 달 만에 2%대로 내려왔지만 8월에는 다시 상승 압력이 커질 수 있다는 전망이 나온다. 지난해 8월 이동통신 요금 할인에 따른 기저효과가 올해 8월 물가 상승률을 끌어올릴 수 있어서다.

국가데이터처가 4일 발표한 '2026년 7월 소비자물가동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.77(2020=100)로 전년 동월 대비 2.8% 상승했다. 소비자물가 상승률은 지난 5월 3.1%, 6월 3.2%를 기록한 뒤 7월 2.8%로 낮아졌다. 전월 대비로는 0.2% 하락했다.

◆ 석유류·농축수산물 안정...7월 물가 2%대 복귀

7월 물가 상승률 둔화는 석유류와 농축수산물이 이끌었다. 석유류는 전년 동월 대비 15.5% 올라 여전히 두 자릿수 상승률을 보였지만, 6월 24.7%와 비교하면 상승폭이 크게 줄었다. 농축수산물도 6월 3.2%에서 7월 0.9%로 오름폭이 축소됐다.

국가데이터처는 석유류 가격 상승세 둔화의 배경으로 국제유가 소폭 하락과 석유제품 최고가격제 등 정부의 시장 안정화 정책을 꼽았다. 재정경제부도 6월 말 7차 최고가격제 인하 효과가 7월부터 나타나면서 석유류 물가를 낮췄다고 평가했다.

재경부는 최고가격 인하 효과가 7월 물가를 0.3%포인트(p) 낮춘 것으로 보고 있다. 재경부 관계자는 "6월 말 7차 최고가격제 인하 효과가 나타나기 시작하면서 7월 석유류 가격은 전월 대비 5.5% 하락했다"고 설명했다.

28일 서울 시내 한 주유소에 휘발유와 경유 가격이 표시되어 있다. 정부는 지난 27일 0시부터 7차 석유 최고가격을 L당 150원 인하해 휘발유 1,784원, 경유 1,773원, 등유 1,380원으로 각각 지정했다. 중동 전쟁 여파로 L당 2000원을 넘다들던 전국 휘발유 평균 판매가격이 두 달여만에 2000원 아래로 떨어졌다. [사진 = 뉴스핌DB]

농축수산물은 정부 할인 지원과 출하량 확대 영향이 반영됐다. 농산물은 6월 1.1% 상승에서 7월 2.2% 하락으로 전환했다. 축산물은 4.4% 올라 올해 1월 이후 가장 낮은 상승률을 보였고, 수산물도 정부 비축물량 방출과 할인 지원 영향으로 전월 대비 0.3% 하락했다.

다만 체감 물가 불안 요인은 남아 있다. 폭염 영향이 일부 잎채소 가격에 반영되면서 상추는 전월 대비 17.3%, 시금치는 42.8% 각각 올랐다. 국가데이터처는 7~8월 무더위가 잎채소와 일부 채소 가격에 영향을 줄 수 있다며 정부 할인 지원 효과에 따라 등락이 갈릴 것으로 봤다.

◆ 8월 통신비 기저효과..."상승 압력은 일시적"

8월 물가의 가장 큰 변수는 통신비 기저효과다. 지난해 8월 SK텔레콤 등 국내 이동통신사에서 정보유출로 인해 이동통신 요금 할인이 한 달간 반영되면서 물가 상승률을 낮췄으나, 올해 8월에는 이 효과가 사라지면서 전년 동월 대비 물가 상승률을 밀어 올릴 수 있다는 설명이다.

재경부 관계자는 "작년에 통신비가 내려간 부분이 있는데 올 8월에는 기저효과로 나타날 수 있다"며 "휴대전화료는 가중치가 큰 품목이라 8월에 다시 돌아오게 되면 물가를 올릴 수 있다"고 말했다.

다만 통신비 기저효과는 일시적 요인이라는 게 정부 판단이다. 관계자는 "통신비 효과는 계속 이어지는 것이 아니라 8월 한 달 '원타임'으로 나타나는 것"이라며 "8월에 한 번 쉬었다가 9월부터는 다시 내려올 것으로 생각하고 있다"고 설명했다.

특히 관계자는 "8월 물가가 3%를 넘을 가능성이 있다"고 언급하기도 했다. 다만 9월부터는 하반기 내내 2%대로 진입하는 등 다시 안정 흐름을 보일 수 있다는 전망도 함께 제시했다.

SK텔레콤은 인공지능(AI) 개인비서 서비스 에이닷의 아이폰 앱에서 'A. 전화'를 통해 통화녹음, 통화요약 등 새로운 기능을 제공하고 있다. [사진=SK텔레콤]

근원물가 흐름도 변수다. 식료품 및 에너지 제외지수는 7월 전년 동월 대비 2.6% 상승해 6월 2.5%보다 오름폭이 0.1%p 커졌다. 농산물 및 석유류 제외지수도 2.5% 올랐다. 개인서비스는 3.5% 상승했고, 외식 제외 개인서비스는 4.1% 올랐다.

집세도 상승 추세를 보이고 있다. 7월 집세는 전년 동월 대비 1.1% 상승해 6월 1.0%보다 오름폭이 확대됐다. 국가데이터처는 소비자물가지수상 집세 통계와 부동산원 통계는 조사 방식이 다르다면서도 하반기 집세가 상승 추세를 이어갈 가능성이 있다고 봤다.

재경부는 7월 물가 둔화를 정부의 최고가격제와 농축수산물 할인 지원 효과가 반영된 결과로 평가했다. 다만 8월 통신비 기저효과로 한 차례 상승 압력이 나타난 뒤 9월부터는 다시 둔화 흐름이 이어질 것으로 내다봤다.

재경부 관계자는 "7월에는 최고가격제와 농축수산물 할인 지원 사업이 반영되면서 물가가 둔화된 부분이 있다"며 "8월 상승 요인은 일시적이라는 점을 강조하고 싶다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com

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