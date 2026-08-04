구몬학습, 국가브랜드경쟁력지수 스마트학습 부문 14년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 교원그룹이 4일 스마트구몬N의 NBCI 스마트학습 부문 공동 1위를 알렸다.
- 스마트구몬N은 14년 연속 1위를 기록하며 경쟁력을 입증했다.
- 주관식 풀이와 일대일 관리로 맞춤 학습 강점을 인정받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 구몬학습의 스마트구몬N이 한국생산성본부가 주관하는 '2026 국가브랜드경쟁력지수(NBCI)' 스마트학습 부문에서 공동 1위에 오르며 14년 연속 1위를 기록했다.
4일 교원그룹에 따르면, 스마트 학습지 스마트구몬N은문제 풀이 중심 학습을 기반으로 방문 선생님에게 세심한 학습 관리를 받을 수 있는 프로그램이다. 스스로 공부하는 힘을 기를 수 있도록 개인별 맞춤 학습과 체계적인 학습 관리가 강점으로 평가 받고 있다.
스마트구몬N은△주관식 구성의 풀이 중심 학습 △구몬 선생님의 일대일 맞춤 관리 △애니 디바이스가 특징이다. 기존 지류 학습지가 가진 풀이 중심의 학습 강점을 그대로 살렸으며, 문제 풀이 전 과정이 디바이스에 그대로 기록돼 회원의 학습 흐름을 정확히 파악할 수 있다.
구몬학습 관계자는 "14년 연속 1위라는 성과는 구몬학습의 체계적인 맞춤 학습과 오랜 기간 스마트구몬N을 선택해주신 고객들의 신뢰가 반영된 결과다"라며 "앞으로도 개인별 맞춤 학습과 체계적인 학습 관리를 바탕으로 브랜드 경쟁력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com