보그워너, 中 모터사이클 업체와 DCT 공급 계약…2027년 양산

AI 핵심 요약beta
- 보그워너가 4일 중국 모터사이클사와 DCT 공급 계약을 체결했다
- 2027년 3분기부터 500cc 이상 이륜·사륜차에 통합 DCT 시스템을 양산·공급한다
- 검증된 DCT 기술로 모터사이클 자동변속기 시장과 글로벌 시스템 솔루션 사업을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 글로벌 자동차 부품업체 보그워너가 중국 모터사이클 제조사와 듀얼 클러치 변속기(DCT) 시스템 공급 계약을 체결했다.
보그워너는 2027년 3분기부터 500cc 이상 모터사이클과 사륜차를 대상으로 듀얼 클러치와 유압 제어 모듈(HCM), 클러치 제어 소프트웨어를 포함한 통합 DCT 시스템을 양산·공급한다고 4일 밝혔다.
이번 계약은 자동변속기 채택이 늘고 있는 모터사이클 시장을 겨냥한 것이다. DCT는 자동화 수동변속기(AMT)와 무단변속기(CVT) 대비 변속 충격이 적고 동력 전달 효율이 높아 대배기량 모터사이클에 적합한 기술로 평가받는다.
보그워너는 승용차용 DCT 약 1000만대를 공급한 경험을 바탕으로 모터사이클 전용 시스템 시장도 확대한다는 계획이다.
헹크 반투르누트 보그워너 드라이브트레인 및 모스 시스템 사장 겸 총괄매니저는 "검증된 DCT 기술력과 시스템 통합 역량을 기반으로 중국 고객사의 양산을 지원하고 모터사이클 자동변속기 기술 발전에 기여할 것"이라고 말했다.
보그워너는 이번 계약을 계기로 핵심 부품 공급을 넘어 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 시스템 솔루션 사업을 확대하고, 중국을 비롯한 글로벌 시장 공략을 강화할 방침이다.
chanw@newspim.com